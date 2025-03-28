Bakan Tunç duyurdu: Uludağ'da meydana gelen otel yangınına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz gün Uludağ'da otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta, hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç '4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.' ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç'tan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında;
▪️4 şüpheli tutuklanmış,
▪️2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.