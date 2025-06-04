Bakan Yerlikaya açıkladı: Kurban Bayramında 3 bin gizli yolcu denetim yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'na özel alınan tedbirleri paylaşarak yolcu otobüslerinde hayata geçirilecek uygulamayı açıkladı. Bakan Yerlikaya, 3 bin gizli yolcu ile otobüs şoförünün denetleneceğini söyledi.
Kurban Bayramı'na bir gün kalırken seyahat edecek vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına İçişleri Bakanlığı bazı tedbirler aldı.
Habertürk TV canlı yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayrama özel alınacak tedbirleri paylaştı.
"3 bin gizli yolcu denetim yapacak"
Bakan Yerlikaya, bu bayrama özel 3 bin gizli yolcunun otobüslerde denetim yapacağını söyledi.
"Bu bayrama özel aldığımız tedbirler. 3 bin gizli yolcu var. Otobüsler tarifeli seferleri yapan şirketler var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz. 3 bin gizli yolcu izleyecek. Sürücü kurallara uyuyor mu? Takografa uyuyor mu? Otobüs içinde bunları not alıyor. Bu arada denetim doğru mu yapılıyor, bunu da not alıyor. Yolculuğun hitamında şoförden mikrofonu alıyor kendini tanıtıyor. 'Ben gizli yolcu denetimiyle şuyum' diyor. Kusurlar varsa işlem yapılıyor. Veya şoför ve kemer kullanan yolcuları tebrik ediyor. Hemen yanında özel denetim türü var. Terminallerde trafik şubelerimiz var. Buralarda polis müfettişleri görevlendirdik. O arkadaşlarımız terminallerdeki trafik şubelerini denetleme yapıyorlar. 1485 mobil radar var. Bunlar hız denetimi yapacaklar. Günde 10 kişi aşırı hızdan ölüyor. Havadan da denetimlerimiz var. 6 bin 339 saat denetim yapılacak. Vatandaşlara diyorum ki, 'Kurallara uyun yolun sonu bayram olsun'"