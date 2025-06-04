Bakan Yerlikaya açıkladı: Kurban Bayramında 3 bin gizli yolcu denetim yapacak

"Bu bayrama özel aldığımız tedbirler. 3 bin gizli yolcu var. Otobüsler tarifeli seferleri yapan şirketler var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz. 3 bin gizli yolcu izleyecek. Sürücü kurallara uyuyor mu? Takografa uyuyor mu? Otobüs içinde bunları not alıyor. Bu arada denetim doğru mu yapılıyor, bunu da not alıyor. Yolculuğun hitamında şoförden mikrofonu alıyor kendini tanıtıyor. 'Ben gizli yolcu denetimiyle şuyum' diyor. Kusurlar varsa işlem yapılıyor. Veya şoför ve kemer kullanan yolcuları tebrik ediyor. Hemen yanında özel denetim türü var. Terminallerde trafik şubelerimiz var. Buralarda polis müfettişleri görevlendirdik. O arkadaşlarımız terminallerdeki trafik şubelerini denetleme yapıyorlar. 1485 mobil radar var. Bunlar hız denetimi yapacaklar. Günde 10 kişi aşırı hızdan ölüyor. Havadan da denetimlerimiz var. 6 bin 339 saat denetim yapılacak. Vatandaşlara diyorum ki, 'Kurallara uyun yolun sonu bayram olsun'"