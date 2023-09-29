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Bakan Yerlikaya paylaştı: 52 FETÖ mensubuna 'Transfer Operasyonu'

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisinin “Transfer Operasyonu” ile yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız" diyerek operasyonun detaylarını paylaştı.

Pınar Görgü
08:45 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden şüpheliler gözaltına alındı.

FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden şüpheliler gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisinin “Transfer Operasyonu” ile yakalandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı. FETÖ'yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
ifadelerini kullandı.


'Halkımızın üzerine ateş açan hainlere göz açtırmayacağız'

Hainlere göz açtırmayacaklarını bir kez daha hatırlatan Yerlikaya, "Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda: FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.


Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız" dedi.





#İçişleri Bakanlığı
#FETÖ
#terör
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