Bakan Yerlikaya paylaştı: 52 FETÖ mensubuna 'Transfer Operasyonu'

MSB: 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694’e ulaştı.