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Bakan Yumaklı duyurdu: Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'taki orman yangının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

10:33 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:37 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Uşak'ta tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uşak'ta önceki akşam tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.


"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

Yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Yumaklı, "
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık"
ifadelerini kullandı.



#Uşak
#orman yangını
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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