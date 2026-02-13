Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım

Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım

14:5213/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İbrahim Yumaklı: "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"
İbrahim Yumaklı: "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkili olan fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlar ve üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yumaklı, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkili olan fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Olumsuzlukların yaşandığı illerde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası olumsuzluk yaşanabilecek illerimizde de ekiplerimiz teyakkuz halindedir ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."



#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve orman Bakanı
#üretici
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ geri ödemeleri başladı mı, ne zaman 2026? TOKİ başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?