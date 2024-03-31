Bakanı Göktaş: Bugün demokrasimizin bayram günü

Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başında. Oy verme işlemi, doğu illerinde saat 07.00'de, Türkiye genelinde ise saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar doğudaki 32 ilde saat 16.00'ya, diğer illerde ise saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından sayıma geçilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağı kaldırmasının ardından ise İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa Diyarbakır Antalya ve Trabzon il il ilçe ilçe anlık olarak güncellenen ilk sonuçlar yenisafak.com'un seçim sonuçları sayfasında olacak...