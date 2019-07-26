Gündem Bakanlık açıkladı Hepsi başarıyla imha edildi
POLİTİKA

Bakanlık açıkladı: Hepsi başarıyla imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda, teröristlere ait tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA IHA
PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi.
IHA
PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi.
PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi.
IHA
PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcıların ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

DHA
PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR DİKKAT ÇEKTİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatı kapsamında teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel doküman ele geçirildi. Mağaraya yakın gömülü depoda 100 litrelik bidonlar içerisinde, bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulundu ve ele geçirilen malzemeler imha edildi" ifadeleri yer aldı.

DHA
PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi.
Kamuda yeni dönem

Kamuda yeni dönem

​Esnek çalışma modeline geçiliyor, Türkiye'de yaygınlaşacak.
Korkulurüya sona eriyor

Korkulu
rüya sona eriyor

45 dakikalık tehlikeli yolculuk 5 dakikaya düşecek.
Oktarın gerçekevi ortaya çıktı

Oktar'ın gerçek
evi ortaya çıktı

Yıkımdan sonra lüks malikaneden eser kalmadı.
Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe'de ele geçirilen silahlar dikkat çekti.
4 yıl sonra<br>fıstık için geldiler

4 yıl sonra
fıstık için geldiler

Çin'den gelen alım heyeti görüşmelere başladı.
Gençler<br>üniversite yolunda

Gençler
üniversite yolunda

Türkiye'nin en kapsamlı tercih rehberi Yeni Şafak'ta.

Hakkari'de<br>teröre ağır darbe

Hakkari'de
teröre ağır darbe

​Yüksekova'daki operasyonda 8 terörist öldürüldü.

Fotoğrafları kaldırdı

Fotoğrafları kaldırdı

Oynatılmamasına sosyal medyadan isyan etti.

Seçerek 40 kurbanlığı çaldılar

Seçerek 40 kurbanlığı çaldılar

​Bayram öncesi mandırada şoke eden hırsızlık.
Faiz düştü<br>ezber bozuldu

Faiz düştü
ezber bozuldu

4,5 yıl aradan sonra yapılan faiz indirimi, ezber bozan karar oldu.
Dolarda<br>bir ilk yaşandı

Dolarda
bir ilk yaşandı

​2008 krizi sonrasında yaklaşık iki kat arttı.
Hızlandırın talimatı

Hızlandırın talimatı

81 ilin ardından ilçe merkezlerine de ulaştırılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.