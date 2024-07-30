Bakanlık çocuklar için zararlı içeriklere karşı harekete geçti: 'DUY' ihbar hattı devrede

Yapılan ihbarlar 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor
Bakan Göktaş, Bakanlığın web sitesindeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından ulaşılabilen bu platform üzerinden WhatsApp ve Bip'e bağlanarak yapılan ihbarları 7 gün 24 saat esasına göre değerlendirdiklerini kaydetti.
Vatandaşların ayrıca WhatsApp ve Bip ihbar hattı "0530 918 11 17" iletişim numarasından da muzır içeriklere müdahale ihbarı yapabildiğine işaret eden Göktaş, bu şekilde bildirilen tüm içeriklerin titizlikle incelenerek gerekli mercilere iletildiğini ifade etti.
Göktaş, DUY projesiyle çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini hedeflediklerini belirterek, çocukların korunması ve geleceği için herkesi üzerlerine düşen görevi yapmaya davet etti.