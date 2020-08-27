Bakanlık duyurdu: Giresun'daki felaketzedelerin GSM faturaları bir ay ertelendi

Giresun’un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü. Bir kentin silüetini değiştiren felakette dokuz vatandaş hayatını kaybetti. Ev ve iş yerleri çamura gömülürken, temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, felaketin yaşandığı Giresun'a gidecek

"Vatandaşın sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımlar atıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkının büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Karaismailoğlu, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını kaydetti. Devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret etti. GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek

EKONOMİ Giresun'daki afetten etkilenen vatandaşlara BDDK'dan destek: Karta taksit süresi iki katı olacak

OYNAT 00:32 Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı Giresun'da Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Vatandaşın derdi bizim derdimiz"

Halka her türlü desteğin verileceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız. Vatandaşın derdi bizim derdimiz" dedi.

Felaketzedelere destek yağıyor

Maddi manevi büyük zarar gören halka devlet her türlü desteği veriyor. Daha önce afetzedelerin borçlarının altı ay öteleneceği duyurulmuştu. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını açıklamıştı. 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacağı belirtilmişti.

REKLAM