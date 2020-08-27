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Gündem Bakanlık duyurdu Giresundaki felaketzedelerin GSM faturaları bir ay ertelendi
GİRESUN

Bakanlık duyurdu: Giresun'daki felaketzedelerin GSM faturaları bir ay ertelendi

Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. Dokuz kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük zarar gören kentte temizlik çalışmaları devam ediyor. Maddi manevi büyük zarar gören halka devlet her türlü desteği veriyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin Ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Giresun'daki sel felaketinde dokuz kişi hayatını kaybetti.
Giresun'daki sel felaketinde dokuz kişi hayatını kaybetti.

Giresun’un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü. Bir kentin silüetini değiştiren felakette dokuz vatandaş hayatını kaybetti. Ev ve iş yerleri çamura gömülürken, temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

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"Vatandaşın sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımlar atıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkının büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Karaismailoğlu, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını kaydetti. Devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret etti. GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek
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Giresun'daki afetten etkilenen vatandaşlara BDDK'dan destek: Karta taksit süresi iki katı olacak

Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
OYNAT 00:32
Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"Vatandaşın derdi bizim derdimiz"

Halka her türlü desteğin verileceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız. Vatandaşın derdi bizim derdimiz" dedi.

Felaketzedelere destek yağıyor

Maddi manevi büyük zarar gören halka devlet her türlü desteği veriyor. Daha önce afetzedelerin borçlarının altı ay öteleneceği duyurulmuştu. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını açıklamıştı. 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacağı belirtilmişti.

​Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
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Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndüğü için büyük bir zarar gören ilçe halkı sular altında kalan ev ve iş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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İş yerini temizleme çalışmalarını sürdürenlerden birisi olan İbrahim Hamurcuoğlu ise kuyumcu dükkanındaki çamur deryasında altın ve değerli antika eşyalarını arıyor.
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Kuyumcu dükkanında eşyalarından ziyade altın ve ziynet eşyalarıyla beraber antikaların bulunduğunu anlatan İbrahim Hamurcuoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Akşam sağanak yağış başlayınca dükkanımı erken kapatıp vitrini boşaltıp kasaya koydum. Ancak yine de acele ettiğimden kasa dışında altın, ziynet ve antika eşyalar kalmıştı. Sel suları gelince de çaresiz bir şey yapamadık. Evden sadece izleyebildik. Şimdide dükkan dolusu çamurun içerisinde ne kurtarabilirsek kardır diye altınlarımızı arıyoruz. Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.”
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Sel olduğu sırada dükkanın arka tarafından eve kaçtıklarını ve geldiklerinde bütün malzemenin kapıdan dışarıya çıkmış olduğunu gördüklerini dile getiren Mustafa Sezgi isimli esnaf ise şöyle konuştu:
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“5 civarıydı. Kapıları kapattık, baktık ki yine de su geliyor içeriye. Bel hizamıza kadar su geldi. Arkada bir lavabomuz var, oradan eve çıktık. Mal canın yongasıdır. Gece baktık ki su daha da yükselmiş. Boğaz seviyesine kadar su gelmiş, kapı açılmış, mallar dışarıya çıkmış. Kapıyı kapatmaya çalıştık kapatamadık.”
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Tüm veresiye defterleri balçığa bulanan Sezgi, çamur içindeki veresiye defterlerini göstererek şu ifadeleri kullandı:
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“Her şeyimiz bitti. Devletimizden yardım bekliyoruz, geleceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bakanımız Süleyman Soylu 4 gündür gecesi ile gündüzüyle burada. Diğer bakanlarımız, kurum amirlerimiz hepsi burada çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin zararımızı karşılayacağına eminiz.”
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​Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
Giresun'un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan selde vatandaşların iş yerleri çamur altında kaldı. Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı. Başka bir iş yeri sahibi ise çamurlar içinden bulduğu alacak defterini temizleme telaşına düştü. Kuyumcu sahibi İbrahim Hamurcuoğlu, "Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.” dedi.

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