Bakanlık duyurdu: Giresun'daki felaketzedelerin GSM faturaları bir ay ertelendi
Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. Dokuz kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük zarar gören kentte temizlik çalışmaları devam ediyor. Maddi manevi büyük zarar gören halka devlet her türlü desteği veriyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin Ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek." açıklamasını yaptı.
Giresun’un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü. Bir kentin silüetini değiştiren felakette dokuz vatandaş hayatını kaybetti. Ev ve iş yerleri çamura gömülürken, temizlik çalışmaları ise devam ediyor.
"Vatandaşın sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımlar atıldı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkının büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Karaismailoğlu, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını kaydetti. Devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret etti. GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler." ifadelerini kullandı.
Halka her türlü desteğin verileceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız. Vatandaşın derdi bizim derdimiz" dedi.
Felaketzedelere destek yağıyor
Maddi manevi büyük zarar gören halka devlet her türlü desteği veriyor. Daha önce afetzedelerin borçlarının altı ay öteleneceği duyurulmuştu. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını açıklamıştı. 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacağı belirtilmişti.