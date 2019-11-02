Balık ekmeğe 30 gün daha devam

İstanbul’un renkli simgelerinden biri olan Eminönü’ndeki balıkçılarını kısa süreli olsa da rahatlatan karar İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden çıktı. Balık ekmek satan bir esnafın, kira kontratının son bulması üzerine bulunduğu alanı tahliye etmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine “yürütmenin durdurulması” talebiyle açtığı davayı kabul eden mahkeme, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmeyi durdurma hükmü kurdu.

Fotoğraf: Arşiv

HESAPLAŞMANIN OYUNCUSU DEĞİLİZ

Söz konusu kararla ilgili açıklamalarda bulunan Tarihi Eminönü Balık Ekmek Barbaros Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, “Biz seyyar satıcı değiliz. Ciddi bir fabrika gibiyiz. 50’ye yakın çalışanımız var. Bir yıllık balık stokumuzu yaptık. Üç tane tekne var. Siyasi oluşumların parçasıymışız gibi gösteriliyor. Hiçbir hesaplaşmanın oyuncusu değiliz. Herkesin kucaklaştığı geleneksel bir mekan burası. Karda yağmurda işçisinden gıda mühendisine kadar iş yapan insanlar var” dedi.

VATANDAŞ DA RAHATSIZ

Karara tepki gösteren vatandaşlardan Harun Yıldız ise, “Senelerden beri buradayız. Biz buranın kapanmasını istemeyiz. Bunlara dur demek lazım. O kadar kişi istihdam edilmiş burada. Bir sürü kişi ekmek yiyor. Vatandaş olarak kapanmasını istemiyorum. Bunları düşünerek adım atacaklar. Ben yetmiş yaşındayım eski İstanbulluyum ara sıra gelir ekmeğini yerim. Misafirlerimi bile buraya getirirdim. Hemen gelip paraşüt gibi atlayıp kaldırmak olmaz. İstanbul’u bilmek lazım” diye konuştu.