Üç il için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

Ekonomi

Altı yerli silah ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, tabanca, makineli tüfek, piyade tüfeği ve uçaksavar sınıfında 6 yeni silah 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı. Tüm ürünlerde ilk hedefin Türk güvenlik güçleri olduğunun altını çizen Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, daha önceki tabanca ve piyade tüfeklerinde de bu politikayı uyguladıklarını anlattı.