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POLİTİKA

Devlet Denetleme Kurulu'na yeni yetki: Her türlü ortaklık ve iştirakleri de denetleyecek

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birliklerin her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek

Haber Merkezi AA
Devlet Denetleme Kuruluna yeni yetki: Her türlü ortaklık ve iştirakleri de denetleyecek
Foto/arşiv

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek.

Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Kurulunun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.

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