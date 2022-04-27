Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Ramazan Ayında büyük bir dayanışma örneği sergiledik
YEREL GÜNDEM

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz: Ramazan Ayı’nda büyük bir dayanışma örneği sergiledik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan süresince 100 bin kişilik yemek dağıtırken yaklaşık 3 bin 900 personelle 60 bin koliyi, 100 akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırdı. Başkan Yücel Yılmaz ise yaklaşık 150 bin kişi ile temas ederek her akşam orucunu vatandaş sofrasında açıp gönüllere dokundu. Başkan Yılmaz, “Ramazan Ayı’nda vatandaşlarımızla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Allah, sağlıklı, mutlu ve huzurla Ramazan Ayı’na yeniden erdirsin inşallah” açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz: Ramazan Ayı’nda büyük bir dayanışma örneği sergiledik
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Ramazan’ın bereketi paylaştıkça çoğalır” anlayışıyla düzenlediği programlarla vatandaşlar Ramazan Ayı’nı 11 ayın sultanına yakışır bir şekilde geçirdi.

İftar öncesi ve iftar sonrası her ilçede düzenlenen özel ramazan programları ile Balıkesirliler Ramazan Ayı’nı dolu dolu geçirdi.

İlçe meydanlarında kurulan sıcak yemek TIR’ında 100 bin kişilik iftar yemeği dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve tasavvuf dinletisi gibi etkinliklerle de vatandaşlara Ramazan ayı geleneklerini yaşattı.

38 BİN 648 HANENİN KAPISI ÇALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sosyal belediyeciliği yine ön planda tutarak Balıkesir’de örnek bir Ramazan Ayı’nın geçirilmesini sağladı.

Bin 300 araç ile şehrin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşan 3 bin 900 personel, yaklaşık 60 bin koliyi, 15 bin çocuk kıyafetini ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştırdı.

Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ne (Ne10) bağlı saha birimleri Ramazan süresince 38 bin 648 hanenin kapısına kadar giderek vatandaşların taleplerini topladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü gidilen ihtiyaç sahibi engellilere; 100 akülü tekerlekli sandalye, onlarca manuel tekerlekli sandalye ve hasta yatağı temin etti.

EN UYGUN PİDE FIRINTAŞ PİDESİ OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fırıntaş A.Ş., günlük ortalama 50 bin adet 300 gramlık Kare Ramazan Pidesi üreterek sofralarda yer aldı.


12 ilçede 18 noktada 2,5 liradan vatandaşların temin edebildiği Kare Ramazan Pidesi Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesi olarak da akıllarda kaldı.


GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK

20 ilçede kahvehanelerden esnafa, muhtarlıklardan yolda yürüyen vatandaşlara kadar herkesle temas eden Başkan Yılmaz, birçok ev ziyareti de yaparak gönüllere dokundu.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile birlikte ilçe ilçe dolaşarak vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Binlerce vatandaşımıza temas ettik. İhtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürdük. Özellikle de çocuklarımızın Ramazan Ayı’nı güzel bir şekilde hatırlamaları için birbirinden farklı birçok etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR RAMAZAN GEÇİRDİK

Başkan Yılmaz, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna geldik. Birkaç gün sonra Allah nasip ederse de bayrama ereceğiz. Ramazan Ayı’nda vatandaşlarımızla el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Allah, sağlıklı, mutlu ve huzurla Ramazan Ayı’na yeniden erdirsin inşallah. Herkese en içten sevgilerimi iletiyor; Ramazan Bayramımızı şimdiden kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Van kedisi siyah yavru doğurdu

Van kedisi siyah yavru doğurdu

"Özel odada tüm bakımlarını yapıyoruz."
Bu cami diğerlerinden çok farklı

Bu cami diğerlerinden çok farklı

Çevresinde medrese, han ve hamam da bulunuyor.
Terörist elebaşı Duran Kalkanın uykuları kaçtı: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

​Rus ekonomisi için korkutan açıklama.

​28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu.

Göbeklitepe'de 'çanta' heyecanı.

​Zafer gezisinde büyük şok: Daha önce de yumurta fırlatmışlardı.

Acılı anneden cumhurbaşkanına yürek yakan feryat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.