Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir'de ciple otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Balıkesir'de ciple otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

00:0321/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yaralılar, sağlık görevlilerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Balıkesir-Edremit kara yolunun Şapçı rampaları mevkisinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Emin U. idaresindeki 10 ADT 610 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun şapçı rampaları mevkisinde Kadir Tufan K. yönetimindeki 34 UR 8075 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler ve otomobildeki Müzeyyen U. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


#Balıkesir
#cip
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayında oruç tutulur mu, farz mı? Üç aylar orucu ne zaman, nasıl tutulur? Diyanet açıklaması