Balkanlar’da Türk kimliği silinemez

Programda Bulgaristan’ın 1984-1989 yıllarında Türklere uyguladığı asimilasyon politikalarına dikkat çekildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Balkanlar, Müslüman Türklerin mührünü bastığı en önemli coğrafyalardan bir tanesi ve hala o mühür, başta Osmanlı eserleriyle olmak üzere Balkanlar’ın dört bir tarafında varlığını koruyor. Bugün Balkan coğrafyasından Müslüman Türk kimliğini silmek mümkün değildir. Balkan insanı çilelidir, dertlidir ve Balkan insanı göç insanıdır aynı zamanda” ifadelerini kullandı. Balkan coğrafyasına yakın ilgi gösterildiğini vurgulayan Eren, Balkan Türklüğünün çileli olduğunu, ancak Balkan insanın çektiği çileleri devamlı anlatan ve dert yanan bir yapıda olmadığını söyledi.

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