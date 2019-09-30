Gündem Balkanlarda Türk kimliği silinemez
ANKARA

Balkanlar’da Türk kimliği silinemez

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) işbirliğinde Kocaeli’nde “1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün 30. Yılı Anma Programı” düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün 30. Yılı Anma Programı
1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün 30. Yılı Anma Programı

Programda Bulgaristan’ın 1984-1989 yıllarında Türklere uyguladığı asimilasyon politikalarına dikkat çekildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Balkanlar, Müslüman Türklerin mührünü bastığı en önemli coğrafyalardan bir tanesi ve hala o mühür, başta Osmanlı eserleriyle olmak üzere Balkanlar’ın dört bir tarafında varlığını koruyor. Bugün Balkan coğrafyasından Müslüman Türk kimliğini silmek mümkün değildir. Balkan insanı çilelidir, dertlidir ve Balkan insanı göç insanıdır aynı zamanda” ifadelerini kullandı. Balkan coğrafyasına yakın ilgi gösterildiğini vurgulayan Eren, Balkan Türklüğünün çileli olduğunu, ancak Balkan insanın çektiği çileleri devamlı anlatan ve dert yanan bir yapıda olmadığını söyledi.

YTB 30 adet uzman yardımcısı alacak
EKONOMİ
YTB 30 adet uzman yardımcısı alacak
Uyuyan devi uyandırdılar

Uyuyan devi uyandırdılar

Erdoğan: Üzerimize gelirlerse, sonuçlarına katlanırlar.
10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

Deprem sonrası ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Depremsatışları patlattı

Deprem
satışları patlattı

En çok satanlar çadır, el feneri ve düdük oldu.
Binlerce Suudi askerini esir aldık

Binlerce Suudi askerini esir aldık

​Aramco saldırısının ardından Husilerden yeni bir iddia geldi.
Acımız bir adımız bir

Acımız bir adımız bir

​MHP deprem ile ilgili son derece kapsamlı bir rapor hazırlıyor.
ABD<br>Ege'ye yerleşiyor

ABD
Ege'ye yerleşiyor

​Yunanistan bir üssü daha ABD'ye tahsis etti.
Trump'tan<br>savaş ilanı

Trump'tan
savaş ilanı

​Azil girişimine Twitter üzerinden seri mesajlarla yanıt verdi.
Naziler silahlanıyor

Naziler silahlanıyor

​Rakamlar Neonazilerin ve aşırı sağcıların giderek silahlandığını açıklıyor.
Türkiye örnek ülke

Türkiye örnek ülke

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye yönelik sığınmacı övgüsü geldi.
Akyazı'da 'şampiyonluk' sesleri

Akyazı'da 'şampiyonluk' sesleri

​Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı farklı yendi.
Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör operasyonu

Düzenlenen hava destekli operasyonlar kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
F-16'lar sınırda İHA vurdu

F-16'lar sınırda İHA vurdu

​MSB: Hava sahamızı 6 kez ihlal eden, milliyeti tespit edilemeyen İHA düşürüldü.
3 GSM operatörü ortak hat kuracak

3 GSM operatörü ortak hat kuracak

​​Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
29 okula deprem tatili

29 okula deprem tatili

​Öğrenciler hangi okulda eğitime devam edeceğini yarın öğrenecek.
İstifa açıklaması

İstifa açıklaması

Abdullah Avcı istifa sorularına imalı yanıt verdi.
'Devlet geleneğine uymuyor'

'Devlet geleneğine uymuyor'

​İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Kınalıada denize indi

Kınalıada denize indi

Erdoğan milli savaş gemisinin teslim töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.