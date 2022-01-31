Gündem Balkonda tadilat yaparken dördüncü kattan düştü
İSTANBUL

Balkonda tadilat yaparken dördüncü kattan düştü

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 30 yaşındaki Hasan Yıldırım, evinin balkonuna tadilat yaparken dengesini kaybederek dördüncü kattan aşağıya düşüp hayatını kaybetti. Gencin balkondan aşağıya düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Balkonda tadilat yaparken dördüncü kattan düştü
Balkonda tadilat yaparken dördüncü kattan düştü.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 30 yaşındaki Hasan Yıldırım, evinin balkonuna tadilat yaparken dengesini kaybederek dördüncü kattan aşağıya düşüp hayatını kaybetti. Gencin balkondan aşağıya düştüğü an güvenlik kamerasına yansıdı.

TADİLAT YAPARKEN DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım (30), Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş 1 Apartmanı dördüncü katındaki dairesinin balkonunda tadilat gerçekleştiriyordu. Evlenmeden önce evini yenilediği öğrenilen Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Dairede ve gencin düştüğü alanda savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yıldırım’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
30 yaşındaki Hasan Yıldırım’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gencin demir kesmek isterken dengesini kaybedip dördüncü kattan aşağıya düştüğü görülüyor.

Yoldan çıkan otomobile bariyer ok gibi saplandı
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Kaza, saat 22:45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra Yolu ve İdealtepe Yolu’nun yol ayrımında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre 34 TA 6654 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü Engin Cafer Altun (27) yolda seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
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Bariyelere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, otomobil içerisine giren bariyerler nedeniyle sıkıştı.
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Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kaza olmaması için kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yoldan çıkan otomobile bariyer ok gibi saplandı
Maltepe Başıbüyük Yolu üzerinde gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'da kar yağışı: Fıskiyeler soğuktan buz tuttu
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Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi bir dereceye kadar düştü.
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Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucunda ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu.
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Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.<br><br>
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtti.<br><br>
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Ankara'da kar yağışı: Fıskiyeler soğuktan buz tuttu
Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kuğulu Park'ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucunda ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu.


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