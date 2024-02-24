Balkondan sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, 5. kattaki evin balkonundan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflara tutunarak kaçmaya çalıştı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı olan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerin apartmana girdiğini gören İ.E, evdeki çarşafları birbirine bağlayarak balkondan sarkıttı.
Jandarma ekibince yakalanan İ.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.