Balkondan sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

İzmir'de 28 Temmuz 2022'de boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı öldürdükten sonra ortadan kaybolan ve 545 gündür her yerde aranan Deniz Özarslan'a ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Konak ilçesinde, yaklaşık bir ay önce Tarihi Asansör yakınında bir hurdacı tarafından bulunan insan iskeletinin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından Deniz Özarslan'a ait olduğu ortaya çıktı.