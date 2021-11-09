​Balon balığında teşvik kriteri değişiyor ​

Akdeniz’de yayılımının önüne geçmek için avlanan balon balıkları ekonomiye kazandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanan tane balık başına 5 TL ödeme yapıyor. Benekli balon balığına 5 TL, daha küçük türlerine 50 kuruş destek veriliyor. Ödeme uygulamanın ilk başladığında getirilen kuyruk başına yapılırken sonradan değişikliğe gidilerek tam vücut olarak düzenlendi.

FOTOĞRAF 16 Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı ile balıkçıların mücadelesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti. 2021 yılında başlayıp 2023’e kadar sürecek kuyruk alımında ’Lagocephalus sceleratus’ türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek. Öte yandan, balon balıklarına karşı Türkiye’de bulunan ağ üreticileri de harekete geçti. Üreticiler balon balıklarının keskin dişlerinin zarar veremeyeceği ağları üretmeye başladı. Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya’da bir fabrika özel bir ağ geliştirdi. İşletme sahibi Aydın İnce, üretilen ağların büyük gırgır teknelerinde balon balığı ile mücadelede kullanılması durumunda milyonlarca balon balığının yakalanabileceğini belirtti. Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine destek verilmesi çağrısında bulunan ağ üreticisi Aydın İnce, “Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine iyi bir destek verebilirse onlar bu işi üstlenebilir. Gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda bu ağlarımız ile çok ciddi balon balığı tutulabilir. Gırgır tekneleri milyonlarca balon balığını bir çember içerisine alıp tekneye alabilir. Bu ağlarımız bu iş için uygundur. Ağımızın ham maddelerini dışarından alıyoruz. Kendimiz burada son teknoloji ile burada dokuyup sevkiyatını sağlıyoruz. Bu ağlar balon balığına özgü olarak biraz daha kalınlaştırılabilir. Daha iyi sonuç elde edilir. Aylık sezonun açık olduğu dönemde 45 ton ağ üretiyoruz” dedi. Balon balıkları artık kaçamayacak: Kilosu 45 lira Son dönemde Akdeniz ve Ege'de artan popülasyonuyla beraber balıkçıların ağlarına zarar veren balon balıklarının çoğalmasını kontrol altına alabilmek adına kuyruk başına teşvik ödemesi sürüyor. Balıkçılar, balon balığı avlanması için balığın keskin dişlerinin zarar veremeyeceği güçte dayanıklı naylon ipliklerden ağ ördü. Üretici gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda üretilen ağlar ile milyonlarca balon balığının aynı anda yakalanabileceğini belirtti.



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Toplanan ve toplanacak balıkların ekonomiye daha fazla kazandırılması için düğmeye basıldı. Balon gibi şişebilen derisi esnek yapısı nedeniyle endüstride kullanılıyor. Balıktaki zehir ise tıp dahil farklı alanlarda kullanılıyor. Bakanlık, teslim aldığı balıkları; değerlendirmek isteyen girişimcilere bedelsiz verileceğini açıkladı. 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tebliğe göre, yıllık 5,5 milyon olmak üzere, toplamda 16,5 milyon balon balığının ekosistemden çıkartılması hedefleniyor.