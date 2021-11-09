​Balon balığında teşvik kriteri değişiyor ​

Tarım Bakanlığı, esnek derisi endüstride, zehri ise tıpta kullanılan balon balığının avlanma desteği kriterini değiştiriyor. Balığın gövdesi yerine; kuyruğunun teslimatı destekten yararlanmak için yeterli olacak. İsteyen girişimciye balıklar bedelsiz verilecek.
Akdeniz’de yayılımının önüne geçmek için avlanan balon balıkları ekonomiye kazandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanan tane balık başına 5 TL ödeme yapıyor. Benekli balon balığına 5 TL, daha küçük türlerine 50 kuruş destek veriliyor. Ödeme uygulamanın ilk başladığında getirilen kuyruk başına yapılırken sonradan değişikliğe gidilerek tam vücut olarak düzenlendi.
Toplanan ve toplanacak balıkların ekonomiye daha fazla kazandırılması için düğmeye basıldı. Balon gibi şişebilen derisi esnek yapısı nedeniyle endüstride kullanılıyor. Balıktaki zehir ise tıp dahil farklı alanlarda kullanılıyor. Bakanlık, teslim aldığı balıkları; değerlendirmek isteyen girişimcilere bedelsiz verileceğini açıkladı. 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tebliğe göre, yıllık 5,5 milyon olmak üzere, toplamda 16,5 milyon balon balığının ekosistemden çıkartılması hedefleniyor.