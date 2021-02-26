Gündem İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum Yüzde 55,10
İSTANBUL

Baraj doluluk oranları kaç oldu? 26 Şubat 2021 İSKİ İstanbul Baraj doluluk oranı son durum

İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum: Yüzde 55,10

Geçtiğimiz haftalarda kar ve yağmur yağışının etkili olması sonrası İstanbul barajlarındaki yükseliş sürüyor. Barajlardaki bu doluluk, kar sularının erimesini sürdürmesiyle her geçen gün daha da artıyor. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbullular da barajlardaki su oranının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 26 Şubat 2021 tarihinde İstanbul baraj doluluk oranındaki son durum...

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Megakentte 9 Ocak tarihinde 'baraj doluluk oranları' yüzde 19.16 seviyesine kadar gerilemiş, İstanbullular kuraklık tehlikesiyle yüzleşmişti. Ancak ocak ve şubat aylarında gelen yağmur yağışlarının etkisiyle bu oranlar artış göstermeye başladı.

İstanbul'da şubat ayında etkisini gösteren kar yağışı barajların doluluk oranına ciddi boyutta yansıdı. Kar yağışının etkili olmasıyla barajların doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi. Hatta barajların genel doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı
GÜNDEM
İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı

Kar sularının erimesiyle bu oran gittikçe yükseliyor. Peki, İstanbul'un barajlarında son durum nedir? İstanbul'un baraj doluluk oranı ne kadar? İşte İSKİ'nin açıkladığı güncel veriler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre; 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 55,10'ye yükseldi.

  • 25 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 712 bin metreküp
  • 26 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %55,10

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?
GÜNDEM
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

22 Şubat: Yüzde 51,33

23 Şubat: Yüzde 52,29

24 Şubat: Yüzde 53,14

25 Şubat: Yüzde 54,07

26 Şubat: Yüzde 55,10

İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum: Yüzde 54,07
HAYAT
İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum: Yüzde 54,07

BARAJLARIN SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

SEKİZ BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 71,10; Terkos'ta yüzde 51,39; Sazlıdere'de yüzde 29,56; Alibey'de yüzde 58,82, Büyükçekmece'de yüzde 57,30; Ömerli'de yüzde 65,61; Darlık'ta yüzde 60,87; Elmalı'da yüzde 63,29; Kazandere'de yüzde 63,06 ve Pabuçdere'de yüzde 37,97 olarak kaydedildi.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI NASIL?

Barajlardaki doluluk oranı, 23 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 55,55, 2008'de yüzde 32,58, 2009'da yüzde 73,16, 2010'da yüzde 97,24, 2011'de yüzde 90,71, 2012'de yüzde 85,43, 2013'te yüzde 83,30, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,60, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de ise yüzde 52,29 olarak gerçekleşti.

İstanbul barajlarında son durum: Son 10 günde 5 puan artış oldu
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İstanbul barajlarında son durum: Son 10 günde 5 puan artış oldu


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İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.
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