Gündem Barış Koridoru mutlaka kurulacak
ANKARA

Barış Koridoru mutlaka kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK’da Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölge masaya yatırıldı. Kurul, “Barış Koridoru” olarak tanımlandığı bölgenin inşası konusunda kararlılık vurgusu yaptı. PKK elebaşlarını kırmızı bültenden çıkaran, FETÖ’cülere ise bülten çıkarmayan Interpol’e tepki gösterilen toplantıda, teşkilatın kendi kuruluş amacına büyük zarar verdiği kaydedildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 6 saat 10 dakika süren MGK’da, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge “Barış Koridoru” olarak tanımlanarak öncelikli olarak görüşüldü. Toplantı sonrası yayınlanan 5 maddelik bildiride, Pençe harekatları başta, devam eden terörle mücadele operasyonları, ABD ile yaşanan F-35 gerilimi, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine değinildi. Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği vurgulan bildiride, Suriye’de bütün gücümüzle bir ‘Barış Koridoru’nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımızın teyit edildiği kaydedildi. Bildiride, PKK elebaşlarını kırmızı bültenden çıkartan, FETÖ’cüleri ise bültene almayan Interpol’e de tepki vardı.

TEMİZLENENE KADAR SÜRECEK

Toplantı sonrası yayınlanan bildiri özetle şöyle: Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınarak, PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulmuş ve konu bütün boyutlarıyla müzakere edilmiştir. PKK terör örgütüne karşı Irak’ın kuzeyinde “Pençe-1 ve Pençe-2 Harekâtları”nın başarıyla yürütüldüğü, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekâtlarımızın devam edeceği önemle vurgulanmıştır.

INTERPOL’E PKK-FETÖ TEPKİSİ

Çocukları zorla silahlandırarak terör eylemlerine alet eden PKK/PYD-YPG’nin bahse konu suçları uzun süredir işlemekte olduğu bilinmesine rağmen, bazı ülkelerce halen müttefik olarak görülerek, eğitim ve teçhizat dâhil, askerî ve siyasi açıdan desteklenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD-YPG’nin sözde yöneticileri başta olmak üzere bazı teröristlerin kırmızı bültenden çıkartılmasının, FETÖ üyesi bazı teröristlerin ise kırmızı bültene alınmamasının küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve Interpol’ün kuruluş gayesine büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir.

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GÜVENLİ BÖLGE KARARLILIĞI

  • Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çerçevesinde, bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir “Barış Koridoru”nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.

ANLAŞMALARA RİAYET EDİN

Türkiye’nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirilmiş; NATO antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, ülkemizin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerimizden de aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilmiştir.

HAKLARIMIZI KORURUZ

Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan, kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir.

Güvenli bölge 40 km olmalı
GÜNDEM
Güvenli bölge 40 km olmalı
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