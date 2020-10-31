Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöküp yan yatan binadan iki kişi kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor

Bayraklı’daki 8 katlı Barış Sitesi'nde, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, zemindeki 2 katı çöken bina yan yattı.

Emine Eren (60).

Yan yatan binanın yıkılmaması için iş makineleriyle destek sağlandı. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i ağır 2 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Yaralılardan biri olan Emine Eren (60), 14 saat sonra kurtarıldı. Eren, İzmir'e gelen Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkardı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren'e ulaşılmaya çalışıldı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülürken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor



Emine Eren'i kurtaran ekipteki Mahmut Sert, "Mutfak tarafında bulunduğunu söylediler. Aralıktan içeri girdim ve seslenmeye başladım. Ses gelir gelmez ekip amirime haber verdim. 14 saat sonra kurtardık. Çok şükür sağ salim ulaştık. Enkaz altında torunu ve eşi de var. Ancak artçı depremlerden dolayı içeri giremiyoruz. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:59 Depremde yan yatan bina vinçlerle desteklendi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.



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