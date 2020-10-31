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Gündem Barış Sitesindeki 2 katı çöküp yan yatan binadan iki kişi kurtarıldı Çalışmalar sürüyor
İZMİR

Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöküp yan yatan binadan iki kişi kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde zemindeki 2 katı çöküp yan yatan binada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de kurtarıldı. Enkaz altında olduğu sanılan 5 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor.
Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı’daki 8 katlı Barış Sitesi'nde, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, zemindeki 2 katı çöken bina yan yattı.

Emine Eren (60).

Yan yatan binanın yıkılmaması için iş makineleriyle destek sağlandı. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i ağır 2 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor
  • Yaralılardan biri olan Emine Eren (60), 14 saat sonra kurtarıldı. Eren, İzmir'e gelen Bursa Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkardı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren'e ulaşılmaya çalışıldı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülürken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Emine Eren'i kurtaran ekipteki Mahmut Sert, "Mutfak tarafında bulunduğunu söylediler. Aralıktan içeri girdim ve seslenmeye başladım. Ses gelir gelmez ekip amirime haber verdim. 14 saat sonra kurtardık. Çok şükür sağ salim ulaştık. Enkaz altında torunu ve eşi de var. Ancak artçı depremlerden dolayı içeri giremiyoruz. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremde yan yatan bina vinçlerle desteklendi
OYNAT 00:59
Depremde yan yatan bina vinçlerle desteklendi
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

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