Baro ödeneğinde adaletsizlik bitecek

AK Parti’nin avukatlık stajı, adli yardım hizmeti ve ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esaslarını düzenleyen 5 maddelik avukatlık yasa teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine ödenek tartışmaları damga vurdu. Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) aktarılan adli yardım ödeneği, üye sayısı ve il nüfusu dikkate alınarak puanlama sistemine göre barolara dağıtılacak. Muhalefet, bu düzenlemeyle 2 No’lu barolara rant sağlandığını iddia ederken, iktidar ise mevcut sistemdeki adaletsizliğe dikkat çekiyor.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 2021 yılında dağıtılan ödenekle ilgili “Ankara Barosu’nun 19 bin 900 üyesi var, puanlamaya göre 9 milyon 500 bin lira adli yardım alıyor. İstanbul Barosu 24 milyon. 2 bin 435 üyesi olan İstanbul 2 No’lu Barosu 1 milyon lira alıyor, 573 üyesi bulunan Afyon Barosu da 1 milyon lira alıyor” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise “350 üyenin olduğu Kütahya Barosu ile 2 binden fazla üyesi bulunan İstanbul 2 No’lu Barosu aynı ödeneği alıyor. Mevcut sistemde bir adaletsizliğin olduğu aşikar” diye konuştu. Düzenlemenin geçmesi durumunda İstanbul 2 No’lu Barosu'nun ödeneği 4 milyon 435 bin lira olacak.

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