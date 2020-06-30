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Gündem Bartında isyan ettiren vahşet Vurduğu karaca kaçarken düşük yaptı, yaralı hayvanı köpeğine parçalattı
BARTIN

Bartın haberleri: Vurduğu karaca kaçarken düşük yaptı, yaralı hayvanı köpeğine parçalattı

Bartın'da isyan ettiren vahşet: Vurduğu karaca kaçarken düşük yaptı, yaralı hayvanı köpeğine parçalattı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, bir kişi tüfekle ateş ederek gebe karacayı vurdu, köpeğini üzerine saldı. Yaralı olarak kaçarken düşük yapan karaca, köpek tarafından parçalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri karacayı vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Köpek, yavru karacayı parçaladı.
Köpek, yavru karacayı parçaladı.

Bartın'daki olay, dün akşam saatlerinde Kumluca beldesinde ormanlık alanda meydana geldi. Yayla bölgesinde kulübesi olan kişi tüfekle ateş ederek gebe karacayı vurdu.

Bu kişi, köpeğini, kaçmaya çalışan yaralı karacanın üzerine saldı. Yaralı karaca koşarken düşük yaptı. Köpek, yavru karacayı parçaladı.

DHA

Rize'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı öldürüp ayağından çite astılar
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Rize'de nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı öldürüp ayağından çite astılar

Olaya şahit olan ormandaki vatandaşlar cep telefonu ile o anların fotoğrafını çekerek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

DHA

Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
GÜNDEM
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

Ekipler, yaylaya gelerek karacayı vurarak öldüren kişiyi bulmak için araştırma başlattı. Bulunan köpek ise gözetim altına alındı.

Antalya'da vahşet: Sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüler
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Antalya'da vahşet: Sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüler

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