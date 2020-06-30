Bartın haberleri: Vurduğu karaca kaçarken düşük yaptı, yaralı hayvanı köpeğine parçalattı Bartın'da isyan ettiren vahşet: Vurduğu karaca kaçarken düşük yaptı, yaralı hayvanı köpeğine parçalattı Bartın'ın Ulus ilçesinde, bir kişi tüfekle ateş ederek gebe karacayı vurdu, köpeğini üzerine saldı. Yaralı olarak kaçarken düşük yapan karaca, köpek tarafından parçalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri karacayı vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi 30 Haziran 2020, 14:15 Son Güncelleme: 30 Haziran 2020, 14:27 DHA