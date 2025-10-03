Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Bartın'da kauçuk fabrikasında gazdan etkilenen 32 işçi hastaneye kaldırıldı

Bartın'da kauçuk fabrikasında gazdan etkilenen 32 işçi hastaneye kaldırıldı

09:003/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor.
Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor.

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir kauçuk fabrikasında yeni alınan bir makineden yayılan gazdan etkilenen çalışan 32 işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 26'sı taburcu edilirken, 6 işçinin tedavisi sürüyor.

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında meydana geldi. Saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinanın çalıştırılması sonucu sızan gaz nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı. İşçiler, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Bartın
#Kauçuk fabrikası
#Organize Sanayi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CUMA MESAJLARI 3 EKİM 2025: Resimli, Dualı, Anlamlı, Hadisli En Güzel Yeni Cuma Sözleri