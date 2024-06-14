Başıboş sokak köpeklerinin parçaladığı kedi telef oldu

Son günlerde kuduz salgını, köpek ölümleri gibi birçok konuyla gündeme gelen Şanlıurfa'da, başıboş köpekler Atatürk Bulvarında birbirlerine saldırdı. Korkulu dakikaların yaşandığı olayda, hayvanlar trafiği tamamen engelledi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle dağılan köpek çetesi, bölgeden uzaklaştı. Öte yandan Şanlıurfa'da hali hazırda iki mahallede karantina uygulaması devam ederken, şehrin hemen hemen her noktasında gezen sürü halindeki köpekler ise korkuya neden oluyor.