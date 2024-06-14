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Başıboş sokak köpeklerinin parçaladığı kedi telef oldu

Elazığ'da etrafı sokak köpeklerince çevrilen kedi, feci şekilde parçalanarak telef oldu. Olayın ardından sokak boyunca dolaşan ve havlayan köpekler ise etrafta panik oluşturdu.

00:46 - 14/06/2024 Cuma
IHA
Kediyi parçalayan köpekler mahalle sakinlerini de tedirgin etti.
Kediyi parçalayan köpekler mahalle sakinlerini de tedirgin etti.

Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, boğazladıkları kediyi parçaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha doğru mahalle sakinleri köpek seslerini duydu.

Balkona çıkan vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti.

Çevresini sardıkları kediyi parçaladılar

Saldırı sırasında kaçmaya çalışan fakat etrafı sokak köpeklerince çevrilen kedi, feci şekilde parçalanarak telef oldu.

O anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından sokak boyunca dolaşan ve havlayan köpekler ise etrafta panik oluşturdu.



#Başıboş Köpek
#Kedi
#Saldırı
#Elazığ
37 dakika önce
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