Başkan Yılmaz, 10 bin Kur’an-ı Kerim dağıttı

Başkan Yılmaz, “Kur’an-ı Kerim bizim kutsalımız, asla dokundurmayız. Bu durumu protesto ediyor ve camilerimizde binlerce Kur’an-ı Kerim dağıtıyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili’nde Balıkesir’deki camilerde10 binden fazla Kur’an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı. Tarihi Zağnos Paşa Camisi’nde yatsı namazını eda eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Muhiddin Diker ile birlikte caminin bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip kandillerini kutladı. İlçelerde gerçekleştirilen programlara da AK Parti İlçe başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Başkan Yılmaz, saldırıyı lanetledi