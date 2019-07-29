Gündem Başkanlık sisteminde Meclis sıkı çalıştı
ANKARA

Başkanlık sisteminde Meclis sıkı çalıştı

27. Yasama Dönemi’nde Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun tekliflerinin sayısı 3 katın üzerinde artarak 2 bin 81’e ulaştı. Genel Kurul, 27. Dönem 2. Yasama Yılı’nda 105 birleşimde 700 saat 16 dakika mesai yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Arşiv)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 27. Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun tekliflerinin sayısı 3 katın üzerinde artarak 2 bin 81'e ulaştı. Bir önceki dönemde Meclis’e 651 kanun teklifi verilirken, bu sayı yeni dönemde 2 bin 81'e ulaştı. Genel Kurul, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 105 birleşimde 700 saat 16 dakika mesai yaptı. 48 bin 467 sayfa tutanak tutuldu. Kanun tekliflerinden 42'si Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı. TBMM'deki komisyonlar da 919 saat 4 dakika çalışma yürüttü.

16 BİN 352 YAZILI SORU ÖNERGESİ

Milletvekilleri, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyelerinin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına 16 bin 352 yazılı soru önergesi sundu. Meclisi bu dönemde 362 bin 909 vatandaş ziyaret etti. Çoğunluğu öğrenci olmak üzere 53 bin 926 kişiye rehberlik ve tanıtım hizmeti verildi. TBMM'ye bu dönemde 2 cumhurbaşkanı, 9 meclis başkanı, 4 bakan, 15 büyükelçi ve 14'ü farklı düzeyde olmak üzere 44 yabancı heyet ziyarette bulundu.

ÖNEMLİ TEKLİFLER KANUNLAŞTI

Askerlik süresinin 6 aya indirilmesi, bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesi, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılması, plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, dizi filmlerin ve sinema sektörünün desteklenmesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yasalaşan önemli düzenlemeler arasında yer aldı.

KALKINMA PLANI KABUL EDİLDİ

Bu arada 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı da bu dönemde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, Meclis araştırması açılması yönünde bin 739 önerge verdi.

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