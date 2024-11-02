Başkente ‘veteriner’ noktası

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzurum ve Elazığ'da faaliyete geçen veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının 3'üncüsü Ankara Elmadağ'da açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ'daki Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışındaki konuşmasında, “Hayvansal üretimimizde büyük ekonomik kayıplara neden olan en önemli etkenlerden biri hayvan hastalıkları. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi, hayvan hastalıkları ile mücadelede alınması gereken tedbirlerin başında yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre denetim gerçekleştirecek bu istasyonlarda bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önleyeceğiz" dedi.





9 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Yumaklı, Erzurum ve Elazığ'daki istasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 9 bin aracın kontrol edildiğini söyleyerek, bunlardan 264'ünde uygunsuzluk tespit edildiğini bildirdi. Yumaklı, Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere gerekli görülen başka illerde de yol kontrol ve denetim istasyonları açmayı planladıklarını ifade etti.





UCUZ ETE KOLAY ULAŞIM

Hayvancılıkta kaliteyi ve verimi artırmada kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, damızlık ihtiyacının karşılanması için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Et ve Süt Kurumu iş birliğinde Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi’ni başlattıklarını anımsatarak, "Projeyle TİGEM işletmelerimiz damızlık hayvanların merkezi olacak. Üreticilerimize buradaki hayvanları uygun maliyetle vereceğiz. Ayrıca tüketicimizin de kırmızı ete uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.



