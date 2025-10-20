Başkentte rantsal plan değişikliği

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimi, Çankaya’nın en değerli bölgelerinden Güzeltepe Mahallesi’ndeki parseli imar planını değiştirerek yeni bir tartışmaya imza attı. Daha önce “otel alanı” olarak planlanan 2 bin 8 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, Belediye Meclisi’nin Ağustos 2025 tarihli kararıyla ‘ticaret alanına’ dönüştürüldü. 2004 yılında yapılan imar planında otel, sinema, pastane ve gece kulübü gibi turistik kullanımlara izin verilmişti. Ancak Yavaş yönetimi döneminde, bölgenin “dinamik yapısı ve ticari potansiyeli” gerekçe gösterilerek imar fonksiyonu değiştirildi. Yeni planla birlikte, zemin ve bodrum katlarda ticari işletmelere, diğer katlarda ise “ticari amaçlı” yapılara izin verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görüşülen teklife, AK Parti grubunun ret oyu verdiği, ancak CHP ve İYİ Parti üyelerinin oylarıyla kararın “oy çokluğu” ile geçtiği tutanaklara yansıdı. Komisyon Başkanı Coşkun Torun’un itirazına rağmen karar, “tadilen onay” şeklinde Meclis’ten geçti. Kararı eleştiren ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Plan değişikliğiyle kişiye özel ticari rant oluşturuldu” ifadelerini kullandı.