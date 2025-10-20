Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Başkentte rantsal plan değişikliği

Başkentte rantsal plan değişikliği

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimi, Çankaya’nın en değerli bölgelerinden Güzeltepe Mahallesi’ndeki parseli imar planını değiştirerek yeni bir tartışmaya imza attı. Daha önce “otel alanı” olarak planlanan 2 bin 8 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, Belediye Meclisi’nin Ağustos 2025 tarihli kararıyla ‘ticaret alanına’ dönüştürüldü. 2004 yılında yapılan imar planında otel, sinema, pastane ve gece kulübü gibi turistik kullanımlara izin verilmişti. Ancak Yavaş yönetimi döneminde, bölgenin “dinamik yapısı ve ticari potansiyeli” gerekçe gösterilerek imar fonksiyonu değiştirildi. Yeni planla birlikte, zemin ve bodrum katlarda ticari işletmelere, diğer katlarda ise “ticari amaçlı” yapılara izin verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görüşülen teklife, AK Parti grubunun ret oyu verdiği, ancak CHP ve İYİ Parti üyelerinin oylarıyla kararın “oy çokluğu” ile geçtiği tutanaklara yansıdı. Komisyon Başkanı Coşkun Torun’un itirazına rağmen karar, “tadilen onay” şeklinde Meclis’ten geçti. Kararı eleştiren ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Plan değişikliğiyle kişiye özel ticari rant oluşturuldu” ifadelerini kullandı.


#Ankara
#CHP
#Çankaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB girişimci desteği başvuruları Ekim 2025: Kimler faydalanabilir, şartlar neler? Son gün yaklaşıyor