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İSTANBUL

Başörtülü çalışamaz

Türkiye’de birçok şubesi bulunan ve her kesimin alışveriş yaptığı Zara, Mango, Nike ve Adidas’ın personel istihdamında başörtülülere ayrımcılığı ortaya çıktı. Skandal, bir üniversite öğrencisinin Yeni Şafak’a şikayetiyle ortaya çıktı. Söz konusu markaların mağazalarına giden muhabiremiz “Başörtülü çalıştırmıyoruz” cevabıyla karşılaştı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
ZARA Mağazası (Arşiv)
ZARA Mağazası (Arşiv)

Türkiye'de özellikle kadınların uğrak noktası olan dünyaca ünlü markalar Zara, Mango, Nike ve Adidas'ın personel istihdam ederken başörtülülere ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı. Dört firma da, kendilerine iş başvurusu yapan Yeni Şafak muhabirini "başörtülü çalıştırmıyoruz" diyerek geri çevirdi. Ünlü markaların skandal uygulaması, başörtülü bir üniversite öğrencisinin gazetemize açtığı telefonla ortaya çıktı.

İHBAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN

Üniversite öğrencisi, yaz tatilinde yarı zamanlı çalışmak için İstanbul Anadolu yakasında iki alışveriş merkezinde yer alan Zara, Nike, Adidas ve Mango’ya başvurmak istediğinde red cevabı aldığını belirtti. Öğrenci, tüm mağazaların hepsinden aldığı ortak cevabının ise ‘Biz tesettürlü çalıştırmıyoruz’ olduğunu söyledi. Biz de söz konusu durumu yerinde tespit etmek için İstanbul Bakırköy’de bulunan büyük bir alışveriş merkezine gittik. Markalara iş başvurusu yapmaya giderek başörtülü eleman alıp almadıklarını sorduk. Hepsinden aldığımız cevap ise aynı oldu.

MUHABİRİMİZ BAŞVURDU

İlk olarak alışveriş merkezinin birinci katındaki ünlü İspanyol markası Mango'ya girdik. Kasa bölgesinde kimseyi bulamayınca kabindeki personele 'iş başvurusu talebimizi' ilettik. O da bizi internet sitesine yönlendirdi. Görevliye 'kılık kıyafet yönetmeliğinin olup olmadığını' sorduk. Bize bilmediğini yöneticisine sorup geleceğini söyledi. Biraz beklediğimiz personel geldiğinde ‘Başörtülü personel çalıştırmıyoruz’ cevabını verdi. İkinci adresimiz aynı kattaki diğer İspanyol markası Zara oldu. Kabin bölgesinde bulunan çalışana iş başvurusunda bulunmak istediğimizi söyledik. O da bizi kasaya yönlendirdi. Bize yardımcı olan kişi başvuruların internet sitesinden alındığını ama başörtülü eleman çalıştırılmadığını söyledi.

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KAPALI ÇALIŞTIRMIYORUZ!

Bizi arayan üniversite öğrencisinin bahsettiği spor mağazaları bu alışveriş merkezinde yer almadığı için aynı semtte buluna başka bir alışveriş merkezine gittik. Başörtülü veya başörtüsüz herkesin bir dönem muhakkak ürünlerini kullandığı Adidas'a uğradık. Yine ‘Kapalı çalıştırmıyoruz’ cevabını alınca teşekkür ettik ve çıktık.

HER MAĞAZADA AYNI CEVAP

Bizi en çok şaşırtan ise son dönemde başörtülü sporcuların rahat hareket edebilmesi için tasarladığı ürünleri ile dikkat çeken Nike oldu. Personellere “Bu markayı çantasından ayakkabısına kadar kullandığımızı, çok memnun kaldığımızı ve kendimizi yakın hissettiğimiz için çalışmak istediğimizi” söyledik. Aldığımız cevap yine “Başörtülü çalıştırmıyoruz” oldu.

Hukukçular uyardı: Başörtüsüne saldırının sonu hapis!
OYNAT 06:49
Hukukçular uyardı: Başörtüsüne saldırının sonu hapis!
Sokakta, metroda, kamu binalarında ve televizyon yayınları üzerinden başörtülülere yapılan fiziki ve sözlü saldırılar, sosyal medya sayesinde toplumun her kesiminin gündeminde. Başörtülülerin toplum içinde maruz kaldığı nefret söylemleri ve taciz olaylarını hukukçular ele aldı. Taciz olaylarının kayıt altına alınmasının önemli olduğunu söyleyen hukukçular, 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirtti.

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