Başsavcı olmak isteyen şehit kızını mutlu eden telefon görüşmesi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz ile birlikte Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Kademeli Çavuş Abdullah Açıcı’nın ailesini ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'un da, yer aldığı ziyarette şehit Abdullah Açıcı için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

GÜNDEM Lice'de komutana mayın pususu

İHA

Ziyarette şehidin eşi Songül Açıcı ile çocukları Oğulcan, Vedat ve Eyşan Açıcı’yla sohbet ederken şehidin küçük kızı Eyşan’ın Başsavcı olmak istediğini öğrenen Vali Erdinç Yılmaz, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy’u telefonla aradı. Telefonda Başsavcı Arısoy ile görüşen Eyşan’ın mutluluğu yüzüne yansırken tebessümler içerisinde Arısoy’u ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine küçük Eyşan’ı misafir etmek istediğini belirten Arısoy, şehidin kızına başarılar dileyerek tebrik etti.

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İHA

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Mekânları cennet olsun, Cenab-ı Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor; gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Kademeli Çavuş Abdullah Açıcı'nın ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edilmesiyle ziyaret sona erdi.