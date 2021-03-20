Batasuna gibi ​

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğunun anlatıldığı iddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına dikkat çekildi. AİHM’in, İspanya’da terör örgütü ETA’nın siyasi ayağı Herri Batasuna Partisi’nin kapatılmasını haklı bulduğu karar emsal gösterildi. AİHM’in 30 Haziran 2009 tarihli Batasuna kararında, ETA’nın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen terör ve şiddet eylemlerinin, siyasi eylemler olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği aktarıldı. HDP ile ilgili “Terörü lanetlemeyi bırakın, tek bir eleştiri cümlesi bile kurmayan veya kuramayan...” değerlendirmesi yapılırken, Batasuna’nın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararlarında, terörün kınanmamasının dahi kapatma için yeterli bir gerekçe olduğuna dikkat çekildi.
AİHS’NE AYKIRI DEĞİL
- Söz konusu kararlar şöyle anlatıldı: “17 Mart 2003’te İspanyol Yüksek Mahkemesi, terör eylemlerine doğrudan katılmasa bile adı geçen partinin terör örgütü ETA’nın eylemlerini kınamaması, sözcülerinin yasal olan ya da olmayan her yoldan mücadeleyi sürdüreceklerini söylemeleri, afişler ve gösterilerle ETA terör örgütü ile aynı yönde olacak şekilde halkı devlete karşı kışkırtmak suretiyle dolaylı destek verdiğini kabul etmiştir. Bu karara yapılar itiraz üzerine İspanya Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme’nin gerekçesine benzer şekilde kararı onaylamıştır. AİHM de, 30 yıldan daha uzun süreden beri var olan terör ortamında ve diğer siyasal partilerin tamamı tarafından kınanmakta iken şiddeti kınamayı reddetmeyi, terörizme üstü kapalı bir destek davranışı olarak kabul etmiş ve hak ihlali görmeyerek partinin kapatılmasının, terörün kınanmaması olgusuna da dayanmış olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı görmemiştir.”