Gündem Batasuna gibi
POLİTİKA

Batasuna gibi ​

Batasuna gibi

HDP iddianamesinde İspanya’da terör örgütü ETA ile bağı nedeniyle kapatılan Herri Batasuna Partisi kararı emsal gösterildi. AİHM Batasuna’nın kapatılmasını AİHS’ne aykırı görmedi. Terörün kınanmamasının dahi kapatma için yeterli bir gerekçe olduğu vurgulandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğunun anlatıldığı iddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına dikkat çekildi. AİHM’in, İspanya’da terör örgütü ETA’nın siyasi ayağı Herri Batasuna Partisi’nin kapatılmasını haklı bulduğu karar emsal gösterildi. AİHM’in 30 Haziran 2009 tarihli Batasuna kararında, ETA’nın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen terör ve şiddet eylemlerinin, siyasi eylemler olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği aktarıldı. HDP ile ilgili “Terörü lanetlemeyi bırakın, tek bir eleştiri cümlesi bile kurmayan veya kuramayan...” değerlendirmesi yapılırken, Batasuna’nın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararlarında, terörün kınanmamasının dahi kapatma için yeterli bir gerekçe olduğuna dikkat çekildi.

Kapatmayı HDP istedi!
GÜNDEM
Kapatmayı HDP istedi!

AİHS’NE AYKIRI DEĞİL

  • Söz konusu kararlar şöyle anlatıldı: “17 Mart 2003’te İspanyol Yüksek Mahkemesi, terör eylemlerine doğrudan katılmasa bile adı geçen partinin terör örgütü ETA’nın eylemlerini kınamaması, sözcülerinin yasal olan ya da olmayan her yoldan mücadeleyi sürdüreceklerini söylemeleri, afişler ve gösterilerle ETA terör örgütü ile aynı yönde olacak şekilde halkı devlete karşı kışkırtmak suretiyle dolaylı destek verdiğini kabul etmiştir. Bu karara yapılar itiraz üzerine İspanya Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme’nin gerekçesine benzer şekilde kararı onaylamıştır. AİHM de, 30 yıldan daha uzun süreden beri var olan terör ortamında ve diğer siyasal partilerin tamamı tarafından kınanmakta iken şiddeti kınamayı reddetmeyi, terörizme üstü kapalı bir destek davranışı olarak kabul etmiş ve hak ihlali görmeyerek partinin kapatılmasının, terörün kınanmaması olgusuna da dayanmış olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı görmemiştir.
Abone Ol Google News
İki ayda dört bin kurban

İki ayda dört bin kurban

​PKK, Suriye'de gençleri zorla alıkoyarak kamplara götürüyor.
Kapatmayı HDP istedi

Kapatmayı HDP istedi

​Partilerin, kapatmaya ilişkin son 10 yıllık politikaları gündeme taşındı.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.
Bakan Selçuk'tan <br>önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan
önemli açıklama

'Kadın haklarının teminatı iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir.'
Yerine atanan <br>isim açıklandı

Yerine atanan
isim açıklandı

​Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı.
Avrupa'nın infaz mafyası

Avrupa'nın infaz mafyası

​Yunan polisi mültecileri kelepçeleyip denize attı.
İstanbul’da üçüncü dalga

İstanbul’da üçüncü dalga

​Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz uyardı.
Sıcak atışma

Sıcak atışma

​Çin ve ABD tüm dünyanın gözü önünde söz dalaşına girdi.
Almanya’dan liyakat nişanı

Almanya’dan liyakat nişanı

​Koronavirüse karşı ilk aşıyı Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin bulmuştu.
Somut adım bekliyoruz

Somut adım bekliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile görüşmesinde net mesajlar verdi.
Yüksek faiz üretime darbe

Yüksek faiz üretime darbe

Uygulanan artış üreticiden yatırımcıya, esnafa ve çalışanlara büyük yük getirdi.
Bunun izahı yok!

Bunun izahı yok!

Volkan Bayarslan'ın kararları Galatasaray maçına damga vurdu.
Galatasaray evinde ağır yaralı

Galatasaray evinde ağır yaralı

​Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.