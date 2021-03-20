Batasuna gibi ​

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğunun anlatıldığı iddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına dikkat çekildi. AİHM’in, İspanya’da terör örgütü ETA’nın siyasi ayağı Herri Batasuna Partisi’nin kapatılmasını haklı bulduğu karar emsal gösterildi. AİHM’in 30 Haziran 2009 tarihli Batasuna kararında, ETA’nın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen terör ve şiddet eylemlerinin, siyasi eylemler olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği aktarıldı. HDP ile ilgili “Terörü lanetlemeyi bırakın, tek bir eleştiri cümlesi bile kurmayan veya kuramayan...” değerlendirmesi yapılırken, Batasuna’nın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararlarında, terörün kınanmamasının dahi kapatma için yeterli bir gerekçe olduğuna dikkat çekildi.

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GÜNDEM Kapatmayı HDP istedi!

AİHS’NE AYKIRI DEĞİL