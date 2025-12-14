Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Batı Akdeniz
#Fırtına