Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

15:5214/12/2025, Pazar
AA
Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

