Gündem Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
ZONGULDAK

Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2004 yılında çıkan fırtınanın kıyıya sürüklediği ve kayalıklara çarpması sonucu batan geminin hurdası 15 yıl aradan sonra çıkarılıyor. Balık adamlar tarafından zincir ve halatlarla bağlanan geminin büyük parçası henüz çıkarılamazken, küçük parçalar çıkarılmaya başlandı.

Haber Merkezi IHA
2004 yılında batan gemi 15 yıl aradan sonra çıkarılıyor.
2004 yılında batan gemi 15 yıl aradan sonra çıkarılıyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2004 yılında çıkan fırtınanın kıyıya sürüklediği ve kayalıklara çarpması sonucu batan geminin hurdası 15 yıl aradan sonra çıkarılmaya başlandı.

  • Kdz. Ereğli İlçe Liman Başkanlığının açtığı ihaleyi kazanan özel firma bu gün sabah saatlerinde Kdz. Ereğli sahiline gelerek 15 yıl önce batan gemiyi çıkartmak için çalışmalara başladı.

Balık adamlar tarafından zincir ve halatlarla bağlanan geminin büyük parçası henüz çıkarılamazken, küçük parçalar çıkarılmaya başlandı.

Yaklaşık 30-35 ton olduğu tahmin edilen gemi hurdasının kıyıya çıkarıldıktan sonra parçalanarak kaldırılacağı belirtildi. Geminin denizden çıkarılma çalışmaları sırasında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi alırken, çalışmaları vatandaşlar merakla izledi.

Türk Bandralı Ahsen isimli 54 metre 65 santimetre boyunda, 8 metre 90 santimetre genişliğinde 713 grostonluk kuru yük gemisi 23 Ocak 2004’te çıkan fırtınada kıyıya sürüklenmiş ve kayalıklara çarpması sonucu parçalanarak batmıştı. Uzun yıllar sahil kenarında bekleyen geminin hurdasının 1-2 gün içerisinde çıkarılacağı öğrenildi.

Doğa harikası Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ilgi
HAYAT
Doğa harikası Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ilgi
5 bin kişiyi işten çıkardı

5 bin kişiyi işten çıkardı

İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi verdiği sözlerden çark etti.
97.Yıl Coşkusu

97.Yıl Coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verecek.
ABD ve PKK aldatmacası

ABD ve PKK aldatmacası

​Pentagon destekli PKK'lılar, mezarları olacak tünelleri kazmaya devam ediyor.
İhracatta 17 ülke 5 sektör

İhracatta 17 ülke 5 sektör
Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Irak'la elektrik ticaretinde başlıyor

Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmede elektrik ticareti konusunda mutabık kalındı.
Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

Gözünü kırpmadan şehadete yürüdü

'Medyamızın gerçek temsilcileri Mustafa Cambaz gibi kahramanlardır'

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
16 bin CV toplandı<br>yerimize onları alacaklar

16 bin CV toplandı
yerimize onları alacaklar

İmamoğlu'nun işten çıkardığı personeller yenisafak.com'a konuştu.
Kabusun sonu <br>Avrupa Ligi

Kabusun sonu
Avrupa Ligi

Deplasman gol averajıyla gruplara kaldık.
Galatasaray <br>zoru çekti

Galatasaray
zoru çekti

Temsilcimiz A Grubu'nda devlerle karşılaşacak.
Tuzakları bozmaya kararlıyız

Tuzakları bozmaya kararlıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı.
​İBB'de işçi<br>kıyımı sürüyor

​İBB'de işçi
kıyımı sürüyor

​İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu verdikleri sözleri unuttu.
50 kişiyi kurtaran<br>İBB çalışanı işsiz kaldı

50 kişiyi kurtaran
İBB çalışanı işsiz kaldı

​'Amirimden övgü beklerken, işimden oldum'
En büyük casusluk<br> olayı aydınlanabilir

En büyük casusluk
olayı aydınlanabilir

​Kod adını bizzat FETÖ lideri koydu.
Parkede<br> 'Dünya Savaşı'

Parkede
'Dünya Savaşı'

​FIBA Dünya Kupası'nın tüm detaylarını sizler için derledik…
Heyecanlandıran <br>fotoğraf

Heyecanlandıran
fotoğraf

Kura çekimi öncesi Falcao fotoğrafları sızdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.