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Gündem Batmanda 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişiyor Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
BATMAN TÜRKİYE EKONOMİSİ

Batman'da 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişiyor: ​Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Batman'da 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişiyor: Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Batman’ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişen kenger otu sütünden elde edilen şifa deposu kenger sakızı, bir kilosu bin liradan alıcı buluyor.

Haber Merkezi İHA
Kenger
Kenger

Sason'un yüksek kesimlerinde, özellikle dağların eteklerinde yetişen kenger sakızını toplamak için sabahın erken saatlerinde yola düşen köylüler, 3 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları bölgede özellikle kurumuş dikenli kenger bitkilerinin etrafındaki toprağı kazıyarak kökü ortaya çıkarıyor.

İHA
Mereto Dağı eteklerinde kenger sakızı toplayan vatandaşlardan Cuma Aktaş, kenger sakızının uzun süre çiğnenebildiğini belirterek, sakızın özelikle ağız sağlığına iyi geldiğini söyledi.

Köylüler, kökün baş kısmını keskin bir bıçakla keserek kenger sakızı halini alacak beyaz renkli sütü akıtıp bir kaba koyduktan sonra kurutarak sakız haline getirip kilosunu bin liradan satışa sunuyor.

İHA
3 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları bölgede özellikle kurumuş dikenli kenger bitkilerinin etrafındaki toprağı kazıyarak kökü ortaya çıkarıyor.

Mereto Dağı eteklerinde kenger sakızı toplayan vatandaşlardan Cuma Aktaş, kenger sakızının uzun süre çiğnenebildiğini belirterek, sakızın özelikle ağız sağlığına iyi geldiğini söyledi.

Kenger sakızı toplamanın çok zor olduğunu ifade eden Aktaş, bölgede kenger olarak bilinen bir bitkiden elde etikleri sakızın tam bir şifa deposu olduğunu aktararak, pazarlarda kilosunun bin liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
FOTOĞRAF 6
Title
Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde, özellikle dağların eteklerinde yetişen kenger sakızını toplamak için sabahın erken saatlerinde yola düşen köylüler, 3 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları bölgede özellikle kurumuş dikenli kenger bitkilerinin etrafındaki toprağı kazıyarak kökü ortaya çıkarıyor.
Title
Köylüler, kökün baş kısmını keskin bir bıçakla keserek kenger sakızı halini alacak beyaz renkli sütü akıtıp bir kaba koyduktan sonra kurutarak sakız haline getirip kilosunu bin liradan satışa sunuyor.
Title
Mereto Dağı eteklerinde kenger sakızı toplayan vatandaşlardan Cuma Aktaş, kenger sakızının uzun süre çiğnenebildiğini belirterek, sakızın özelikle ağız sağlığına iyi geldiğini söyledi.
Title
Kenger sakızı toplamanın çok zor olduğunu ifade eden Aktaş, bölgede kenger olarak bilinen bir bitkiden elde etikleri sakızın tam bir şifa deposu olduğunu aktararak, pazarlarda kilosunun bin liradan alıcı bulduğunu ifade etti.
Title
Title
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişen kenger otu sütünden elde edilen şifa deposu kenger sakızı, bir kilosu bin liradan alıcı buluyor.


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