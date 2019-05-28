Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Batmanda 4 terörist teslim oldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BATMAN

Batman'da 4 terörist teslim oldu

Batman'da 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahlarıyla birlikte teslim olduğu, teröristlerden birinin 2018'de Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batman- Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak operasyonunda 4 teröristin, saklandığı sığınakta silahlarıyla teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Teslim olan 4 teröristen birinin, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu mahallesinde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir"

Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi
PKKya pençe darbesi

PKK'ya 'pençe' darbesi

​Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Ziyaret ettiği esnafla tartıştı

Ziyaret ettiği esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.
Doğduklarına pişman edin

Doğduklarına pişman edin

​MHP lideri Bahçeli'den 'Pençe' mesajı.
Kaç şehit<br>vermemiz gerekiyor

Kaç şehit
vermemiz gerekiyor

​CHP'nin İstanbul adayına 'Demirtaş' tepkisi.
Hakurk'a 'pençe'<br>Kandil'e uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

PFDK Fatih Terim'le ilgili kararını verdi.
Harekattan<br>son görüntüler

Harekattan
son görüntüler

​Mehmetçik, Hakurk bölgesinde karadan operasyon yürütüyor.

Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Alibeyköy Barajında kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Gençler anlattı: <br>Yıldırım hızı

Gençler anlattı:
Yıldırım hızı

​Binali Yıldırım için gönüllü olarak hazırladılar.

Yer kalmadı tepkisi

Yer kalmadı tepkisi

Merkezde çok daha ucuz fiyata oteller bulunuyor.
'Pençe' için ilk mesaj

'Pençe' için ilk mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakurk operasyonu mesajı.
Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan motosikletlere köprü müjdesi.
Karar 20 Haziran'da

Karar 20 Haziran'da

Genelkurmay çatı davasında karar günü belli oldu.
Operasyonun<br>perde arkası

Operasyonun
perde arkası

Polis şefi bilgilendirme yaptığı FETÖ lideri Gülen'i nasıl bayılttı?

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.