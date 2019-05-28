Batman'da 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batman- Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak operasyonunda 4 teröristin, saklandığı sığınakta silahlarıyla teslim olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Teslim olan 4 teröristen birinin, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu mahallesinde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir"