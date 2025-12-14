Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek durdurup, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araca hızlı bir şekilde müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.