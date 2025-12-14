Yeni Şafak
Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

22:4514/12/2025, Pazar
IHA
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi
Batman'da seyir halindeki otomobilin ön kısmından dumanların yükselmesiyle aracın yandığını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kontrol altına alınan yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Batman’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde muhtemel bir facia önlenirken, araçta maddi hasar oluştu.


Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek durdurup, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araca hızlı bir şekilde müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



