Kastamonu'da ahşap ev yangında kül oldu

19:1214/12/2025, Pazar
DHA
Tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Kastamonu'da henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tek katlı ahşap bir ev çıkan yangında kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Şehirören köyünde meydana geldi. Yaşar Demir’e (55) ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Yukarı Şehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu da tankerle müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.




