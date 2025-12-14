Kastamonu'da ahşap ev yangında kül oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tek katlı ahşap bir ev çıkan yangında kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Şehirören köyünde meydana geldi. Yaşar Demir’e (55) ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Yukarı Şehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu da tankerle müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.