Şanlıurfa'da apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

00:4114/12/2025, Pazar
AA
Siverek’te çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Fırat Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Siverek
#Şanlıurfa
#Yangın
