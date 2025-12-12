Siverek’te 3 tonun üzerinde kıyılmış tütün ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, "Tütün ve Alkol Kaçakçılarına Yönelik Yapılan Çalışmalar" çerçevesinde, Siverek ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi.





İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonel faaliyetler neticesinde kaçakçılıkla mücadeleye büyük bir darbe vuruldu.





Yapılan detaylı aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 760 bin TL olan 3 ton 200 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.





Ele geçirilen kaçak tütüne el konulurken, olayla ilgili tespit edilen 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.





Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.







