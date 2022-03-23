BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu

Yerli ve milli İHA ve SİHA’larla savunma sanayiinin öncüsü olan BAYKAR Savunma, kripto para dolandırıcılarının hedefi oldu. “www.bayraktartb2.com” adlı internet sitesi kuran dolandırıcılar, BAYKAR’ın logosu, yönetim kurulu üyeleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın isim ve fotoğraflarını kullandı.

Kripto para ve internet sitesinin Bayraktar ailesine ait olduğu izlenimi vermek isteyen dolandırıcıların, güven oluşturup ön satış üzerinden insanları dolandırmaya çalıştıkları öğrenildi. BAYKAR avukatları, site ve kurucuları hakkında harekete geçti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na “siteye erişimin durdurulması ve sahiplerinin yurt dışına kaçma olasılığı göz önüne alınarak şüphelilerin yakalanması” için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktan internet sitesinin bulunduğu adreste arama yapılması ve dijital materyallere el konulması istendi.

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