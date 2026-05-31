Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bayram tatili dönüşü İstanbul girişlerinde trafik yoğunluğu

Bayram tatili dönüşü İstanbul girişlerinde trafik yoğunluğu

19:4931/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Bayram tatili dönüşünde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatili dönüşünde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönüş yapan vatandaşlar, otoyol ve gişelerde yoğunluk oluşturdu. Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul yönünde araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 26’ya kadar çıktı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'un girişlerindeki yollarda ve gişelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Tatilin ardından kara yoluyla evlerine dönen vatandaşlar kentin giriş ve çıkış noktalarında araçlarıyla zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'a varış yönünde, Çamlıca Gişeleri ile Çatalca mevkisi Ankara istikametinde araçlar yavaş seyretti.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 26'ya kadar çıktı.

Anadolu ile Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 18 olarak ölçüldü.





#Çamlıca gişeleri
#kurban bayramı
#trafik
#yoğunluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 Bursluluk sınavı sonuç ekranı