​Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen! ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim" ifadelerine yer verdi.

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Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi.Hakkında adli işlem başlatıldı.



O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir🚑



Lütfen#ambulans,#itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim❗️@drfahrettinkoca pic.twitter.com/GW0h44Hnbe — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 28, 2022

OYNAT 00:27 Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen araç kameraya yansıdı Bayrampaşa'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi. Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyir halindeki bir ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi. Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi. Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüyü kaydeden çalışan, 'Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla...' ifadesiyle duruma tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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