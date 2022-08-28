Gündem Bayrampaşada ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza
İSTANBUL

Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bayrampaşada ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza
Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen! ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca ambulansa yol vermeyen sürücüyü paylaştı: Daha acil olan neydi?
OYNAT 00:27
Bakan Koca ambulansa yol vermeyen sürücüyü paylaştı: Daha acil olan neydi?
İstanbul Bayrampaşa'da minibüs sürücüsü, ambulans şoförünün siren çalmasına rağmen yol vermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medya hesabından, 'Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?' notuyla paylaştı.

Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen araç kameraya yansıdı
OYNAT 00:27
Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen araç kameraya yansıdı
Bayrampaşa'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi. Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyir halindeki bir ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi. Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi. Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüyü kaydeden çalışan, 'Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla...' ifadesiyle duruma tepki gösterdi.


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