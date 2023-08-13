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BBP Genel Başkanı Destici'den 'çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar' skandalına sert tepki: Cinayetten hiçbir farkı yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulayan ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiğini anlatan doktor ve akademisyenleri sert sözlerle hedef aldı. "İddiaların cinayetten hiçbir farkı yoktur." diyen Destici, "Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır." dedi.

18:46 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mustafa Destici, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği çocukların cinsiyetlerini değiştiren doktorlara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Mustafa Destici, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği çocukların cinsiyetlerini değiştiren doktorlara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makalede;
henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.
Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandal çalışmaya göre;
22 çocukta 'ergenlik durdurucu hormonlar' kullanıldığı ve 7 çocukta 18 yaşından önce
geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldığı, çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek geçişten vazgeçtiği öğrenildi.
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.

Mustafa Destici'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara sert tepki: Cinayetten hiçbir farkı yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, skandalda imzası olan doktor ve akademisyenleri sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"İddiaların cinayetten hiçbir farkı yoktur."
diyen Destici,
"Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır."
dedi.

"Manevi değerlerimize dair her etkinliği hedef alanların iki yüzlülükleri ortaya çıktı"

Sözlerinin devamında skandala sessiz kalanların riyakarlığına da tepki gösteren Destici,
"Çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi dahil, manevi değerlerimize dair her etkinliği, kamuoyuna “Cumhuriyet aleyhinde kalkışma” olarak kamuoyuna pazarlamaya çalışıp bir ayaklanma vesilesi haline getirmeye çalışanların iki yüzlülükleri, bu hadiseyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.
" ifadelerini kullandı.

Destici'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"Basında yer alan; “18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı.”; “Çocuklardan 7’si 17 yaşına geldiğinde ameliyat masasına yatırıldığı.”; “18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı.”; “Çocukların ses telleriyle oynandığı, yüzlerine kadınsılaşması için operasyon yapıldığı.” haberlerini dehşet ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Ülkemizle birlikte, tüm dünyada, aklıselim sahibi her insanın; genel ahlak, toplum düzeni, aile müessesesi, neslin devamı, insanların sağlıklı gelişimi başta olmak üzere çok sayıda konuda endişe duymasına sebep olan LGBT terörünün, bugün, çocuklarımıza yönelmiş olması, devletin, ilgili tüm kurumlarıyla bu sapkınlığa müdahale etmesini zaruri hale getirmiştir.

Tabipler Odası ve başta barolar olmak üzere hukukçuların konuya sessiz kalmasını ayrıca kınıyorum.

Çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi dahil, manevi değerlerimize dair her etkinliği, kamuoyuna “Cumhuriyet aleyhinde kalkışma” olarak kamuoyuna pazarlamaya çalışıp bir ayaklanma vesilesi haline getirmeye çalışanların iki yüzlülükleri, bu hadiseyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır.

İddiaların cinayetten hiçbir farkı yoktur .

Milletimizi, gelecek nesilleri, çocuklarımızı koruması devletimizin ilk ve en asli görevlerindendir."


KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar

İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı doktorların çocuklara geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yaptığı ortaya çıktı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiren doktoralara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." çağrısında bulundu.


#Mustafa Destici
#BBP
#İstanbul Üniversitesi
#Doktor
#cinsiyet değişikliği
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