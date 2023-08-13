BBP Genel Başkanı Destici'den 'çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar' skandalına sert tepki: Cinayetten hiçbir farkı yok

Mustafa Destici, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği çocukların cinsiyetlerini değiştiren doktorlara ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.
Mustafa Destici'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlara sert tepki: Cinayetten hiçbir farkı yok
"Manevi değerlerimize dair her etkinliği hedef alanların iki yüzlülükleri ortaya çıktı"
"Basında yer alan; “18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı.”; “Çocuklardan 7’si 17 yaşına geldiğinde ameliyat masasına yatırıldığı.”; “18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı.”; “Çocukların ses telleriyle oynandığı, yüzlerine kadınsılaşması için operasyon yapıldığı.” haberlerini dehşet ve üzüntüyle takip ediyoruz.
Ülkemizle birlikte, tüm dünyada, aklıselim sahibi her insanın; genel ahlak, toplum düzeni, aile müessesesi, neslin devamı, insanların sağlıklı gelişimi başta olmak üzere çok sayıda konuda endişe duymasına sebep olan LGBT terörünün, bugün, çocuklarımıza yönelmiş olması, devletin, ilgili tüm kurumlarıyla bu sapkınlığa müdahale etmesini zaruri hale getirmiştir.
Tabipler Odası ve başta barolar olmak üzere hukukçuların konuya sessiz kalmasını ayrıca kınıyorum.
Çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi dahil, manevi değerlerimize dair her etkinliği, kamuoyuna “Cumhuriyet aleyhinde kalkışma” olarak kamuoyuna pazarlamaya çalışıp bir ayaklanma vesilesi haline getirmeye çalışanların iki yüzlülükleri, bu hadiseyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Bu uygulamaların, operasyonların kimler ve hangi gruplar tarafından yapıldığı, kimler tarafından desteklendiği, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı, haklarında yasal ve hukuki işlemler yapılarak kamuoyuyla da paylaşılmalıdır.
İddiaların cinayetten hiçbir farkı yoktur .
Milletimizi, gelecek nesilleri, çocuklarımızı koruması devletimizin ilk ve en asli görevlerindendir."