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POLİTİKA

BBP lideri Mustafa Destici: Togg ile gurur duydum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile ülkeyi, yeni yüzyıla, güçlü, güvenli ve kararlı adımlarla taşıyacaklarına inandığını söyledi. Destici ayrıca Togg ile gurur duyduğunu belirtti.

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BBP lideri Mustafa Destici: Togg ile gurur duydum
Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile ülkeyi, yeni yüzyıla, güçlü, güvenli ve kararlı adımlarla taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Destici, Altınpark'ta düzenlenen partisinin genel istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını dün büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kimsenin Türkiye'ye özgürlüğünü, bağımsızlığını bahşetmediğini ifade eden Destici, "Biz kazandık, biz kurduk, kanla, gözyaşıyla, acıyla, fedakarlıkla bugünlere geldik." dedi. Destici, Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile varlıklarını devlet ve milletin varlığına armağan eden tüm şehitleri, gazileri rahmetle andı.

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BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

CHP'nin başörtüsüne yönelik kanun teklifini eleştiren Destici, Kılıçdaroğlu'nun niyetini iyi bildiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

  • "Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifi sadece mütedeyyin, muhafazakar seçmene bir selamdan, suistimalden, din istismarından, oy hesabından başka bir şey değildir. Eğer niyeti, inanç hürriyetinin tam olarak sağlanması ise Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının, o zaman gelsin Anayasayı değiştirelim ve bu meseleyi kökten çözelim. Madem başörtüsü konusunda bir adım attın, ringden kaçmayacaksın. Sonuna kadar mücadele edeceksin. Çağrımıza kulak verirlerse memnun oluruz. Vermezlerse de teklifimizi Meclise getireceğiz. O zaman kim ne tarafta duruyor milletimiz görecek ve takdir edecek."

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SEÇİMLERİ KAZANMAK ZORUNDAYIZ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan iftiralara şahit olduklarını da belirterek, şunları söyledi:

"Terör örgütünün ayakçılarının, devletimize, ordumuza, güvenlik güçlerimize dil uzatma cesareti bulmasının kusuru, öncelikle terör örgütüne siyasi parti muamelesi yapan, altılı masa denen kumpanyanın ortaklarındadır. PKK'nın siyasi şubesi olan HDP ile iş birliği yaptıkları için onlar cesaretleniyorlar, etraflarındaki kitle de cesaretleniyor. PKK'nın uzantıları, PKK'nın partisinin üyeleri yada sempatizanları adeta pusuya yatmışlar 2023'ü bekliyorlar. 2023 seçimlerini altılı masa, HDP desteğiyle kazanacak, bunlara belediyeleri geri verilecek, bütün kamu kuruluşları bunlara teslim edilecek, yereliyle, geneliyle bütün idare bunlarda olacak ve dolayısıyla çözüm sürecindeki günlere geri dönecekler. 2023 seçimlerini Cumhur İttifakı olarak kazanmak mecburiyetindeyiz."

TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" programına katıldığını ifade eden Destici, "Cumhur İttifakı ile ülkemizi, yeni yüzyıla, güçlü, güvenli ve kararlı adımlarla taşıyacağımıza inanıyorum. Birlikte bir yola çıktık ve hedeflerimiz için, ülkemizin ve milletimizin geleceği için, gelecek nesillerin vatanımızda, hür, bağımsız ve müreffeh bir hayat sürmesi için, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG İLE GURUR DUYDUM

Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı törenine de katıldığını anımsatan Destici, Türk milliyetçisi olarak projeyle gurur duyduğunu dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Togg'da emeği olanlara teşekkür ederek, "Bu yapılara Türkiye'nin ihtiyacı var. Maalesef, onlarca yıldır Türkiye engellendi ama dün gördük ki Türk milleti, Türk mühendisleri, işçileri akıllı cihaz da yapabiliyorlar, otomobilin de en iyisini yapıyorlar." dedi.

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