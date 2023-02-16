Bebeğine beş gün sonra kavuştu: Yıkılan binadan beşiğiyle savruldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremlerden sonra kayıp çocukların akıbeti önemli sorunlardan biri haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem sonrası refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 508’inin ailelerine teslim edildiğini, 282 çocuğun ise henüz kimliğinin belirlenemediğini açıkladı.

ORTANCA KIZLARI KURTULAMADI

8 aylık Birce bebek de o kayıp çocuklardan biriydi. Depremden beş gün sonra ailesi ona Adana Şehir Hastanesi’nde kavuştu. Antakya’daki evlerinin 5. katında depreme yakalanan Nilay ve Cengiz Fansa çifti ile 3 kızı enkaz altında kaldı. Beş yaşındaki en büyük kızları Nil, depremin ilk anlarında sağ olarak çıktı. Anne Nilay Fansa 13 saat, baba Cengiz Fansa ise 33 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Aile iki kızını ararken ortanca kızları Alin’in cansız bedenine ulaştı. Depremin dördüncü günü kızlarını defneden aile, en küçük kızları için enkaz başında beklemeye gitti.

BİRCE’Yİ KEDİ SESİ KURTARDI

Anne Nilay Fansa, 8 aylık kızlarına kavuşma hikayesini şöyle anlattı: “Birce beşiğiyle yukarıdan yere düşmüş. Komşumuzun damadı eşi ile beraber annesini aramaya gelmiş. Enkazın üstünden geçerken bir kedi miyavlaması duymuş. Kediyi kurtarmak için taşları ve tuğlaları kaldırmış ve Birce’yi bulmuş. Annesini aramaya devam edeceği için ‘Çocuğun kimsesi var mı’ diye etrafa sormuş. O sırada mahallede, dışarıda olan insanlardan birine çocuğu emanet etmiş, belki ailesi binadan çıkar diye. Bebeği alan kişi de başındaki darbeyi görünce hemen hastaneye götürmüş.”

BİZİM İÇİN MUCİZE OLDU

“Bizim bütün bu olanlardan haberimiz yoktu. 5. gün olmuştu ve hala Birce’yi arıyorduk. Bir gün öncesinde enkazdan çıkan kızım Alin’i defnetmiştik. Depremin 5. gününde artık ‘Allah’ım ne olur tek parça çıksın, cenazesini alayım ama tek parça halinde olsun’ diye dua ediyordum. Sonra bir komşumuz kardeşimi görmüş ve Birce’yi aradığımızı öğrenince ‘Sizin bebeğiniz ilk günden çıktı. Ben sizin aldığınızı düşünüyordum’ demiş. 5 gün sonra cenazesini ararken yaşadığını öğrendik. Bir mucize oldu, şükürler olsun.”

TEK BÖBREKLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Bebeğini almak için Adana Şehir Hastanesi’ne geldiklerinde yetkililerin çocuğun annesi olduğundan emin olmak için çok titiz davrandıklarını belirten Nilay Fansa, “Hastaneye geldiğimizde Birce, fotoğraflardaki haline hiç benzemiyordu. Yüzü çok şişmişti. Çok titiz davrandılar. Çocuk hakkında özel bilgiler almak istediler. ‘Bebeğimin bir böbreği yok’ dedim. Kontrol edip, söylediğimin doğru olduğunu gördüler. Bu bilginin sadece aile tarafından bilinecek bir şey olduğuna kanaat getirdiler. Böylece yavrumuza kavuştuk” dedi.

Fansa ailesinin üç kızları Nil, Alin ve Birce. Nil ilk anda kurtarılırken, Alin hayatını kaybetti.

Çok şanslı bir bebek

5. kattan beşiğiyle düşen Birce Fansa’nın tedavisi devam ediyor. Birce’nin son durumuyla ilgili bilgiyi Doktoru Nurşah Keskin verdi. Birce'nin kafa içinde düşmenin etkisiyle kanama olduğunu ve yoğun bakımda tedaviye alındığını anlatan Keskin, "Yakın takip ettik. Kafa içi kanamayı geri çevirecek tedavilere başladık. Düşmenin etkisiyle bacağında kırık mevcut. Alnında yoğun şişliği var; o da cilt altı şişlik. Beyin dokusu içinde ciddi hasar yok. Çok şükür genel durumu iyi. Gerçekten çok şanslı bebek. Yere çarpmanın etkisiyle çok daha olumsuz şeyler olabilirdi. Yine de Allah korumuş, mucize" diye konuştu.

282 çocuğun kimliği bilinmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1396 çocuk kayıtlı olduğu, bu çocuklarından 721'inin hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "167 çocuk tedavisinin ardından bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 508 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır" denildi.



