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KOCAELİ

Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın makam otomobili, 2017 yılında DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in oğlu Talha Buğra’nın sünnet aracı oldu.

Buğra, düğünden önce Darıca şehitliğini de ziyaret etti. Babası için dua eden Talha Buğra, ardından makam aracıyla düğün salonuna geçti.

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Haber Merkezi İHA
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu
IHA
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu.
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu
IHA
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu.
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu
IHA
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu.
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu
IHA
Belediye başkanının makam aracı şehit oğluna sünnet arabası oldu.

Şehit Tevlim’in oğlu Talha Buğra’nın hafta sonu Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde sünnet düğünü yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın makam otomobili ise Talha Buğra’nın sünnet aracı oldu. Sünnet aracına binen minik Talha Buğra, elinde Türk bayrağıyla konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Buğra, düğünden önce Darıca şehitliğini de ziyaret etti. Babası için dua eden Talha Buğra, ardından düğün salonuna geçti.

'Onlar bizlere emanet'

Muzaffer Bıyık, minik Talha Buğra’nın sünnet düğününe katıldı. Bıyık, şehit olan Murat Tevlim’in emanet olarak bıraktığı oğlu Talha Buğra’nın 84 milyonun evladı olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıklarımız. Onlar için yapamayacağımız şey yok. Her zaman onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bu memleket, millet huzur ve güvenlik içerisinde. Onların çocukları da bizim çocuklarımız. Talha Buğra da bizim bir yavrumuz. Bu vesile ile bu güzel günde yanındayız. Rabbim damatlığını da göstersin inşallah" diye konuştu.

'Gururluyum'

Minik Talha Buğra’nın annesi Rabia Tevlim ve dedesi Mustafa Tevlim de düğünde duygusal anlar yaşadı. Dede Mustafa Tevlim, ’’Şehidimizin emaneti bizim her şeyimiz. Allah damatlığını da göstersin’’ dedi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın makam otomobilini sünnet aracı olarak tahsis etmesinden dolayı da memnun olduğunu belirten Mustafa Tevlim, "Çok mutlu ve gururluyum. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel ama buruk bir duygu. Belediye Başkanımıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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