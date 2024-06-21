Belediyede işe girişte KPSS şartı

Yerel yönetimlerin personel alımında yaşanan suiistimaller KPSS şartı genişletilerek önlenecek. Mevcut uygulamaya göre belediyeler istihdam edeceği memur harici bir kısım personeli KPSS yoluyla başlatırken, KPSS şartsız istihdam da ilanla alınabiliyor. AK Parti kaynakları bu konuda yeni adımların gündemde olduğunu bildirdi.

Belediyelerde son dönemde ortaya çıkan kadrolaşma ve işçilerin referansla işe alınması gibi uygulamaların önüne geçmek için KPSS şartının genişletilmesi planlanıyor. KPSS uygulaması ile belediyelerin birer istihdam odağı gibi görülmesinin önüne geçilecek. Belediye personel alımında olan KPSS şartının kamuoyunda BİT’ler olarak bilinen belediye şirketlerine de yaygınlaştırılması gündemde.