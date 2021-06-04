​Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı: Marmara Denizi’ni nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı

İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik <br> <br> BTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz da mikroorganizmaların oluşturduğu müsilaj yapısının uzun yıllardır laboratuvarda çalışılan ve nasıl kullanılacağı araştırılan bir madde olduğunu ifade etti. <br> <br> Yılmaz, söz konusu mikroorganizmaların antiviral ve antibakteriyel özelliklerinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: Toprağın özelliklerini iyileştiriyorlar. Tarımdaki verimi artırıyor. Diğer taraftan yıllardır laboratuvarda üretmeye çalıştığımız madde, Marmara'da kendiliğinden doğal olarak tonlarca ürüyor. Bu çevre felaketi olabilir. Sudaki canlılara zarar veriyor. Ama bunu bir şekilde toplarsak ve o içindeki değerli maddeyi ayrıştırabilirsek biyoteknolojiye, tarıma ve başka alanlara kazandırabiliriz...