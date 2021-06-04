Gündem Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı Marmara Denizini nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı
İSTANBUL

Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı: Marmara Denizi’ni nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, hızlı önlem alınmazsa Marmara’nın üzerinde sadece büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız yapıya dönüşebileceğini söyledi. Bozoğlu, “Büyükşehir belediyelerinin mutlaka atık su arıtma tesislerini iyi hale getirmesi ve sanayi kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı: Marmara Denizi’ni nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı
Marmara’yı nefessiz bırakan deniz salyasına karşı uzmanlar uyarıyor.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, önlem alınmazsa Marmara Denizi’nin üzerinde sadece büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız bir yapıya dönüşebileceği konusunda uyardı. Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyalarıyla (müsilaj) ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bugün ve yarın düzenlenecek çalıştayın ardından pazar günü ‘Acil Eylem Planı’ kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan, uzmanlar bir an önce harekete geçilmesi için uyardı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, dernek olarak hazırladıkları “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” raporunu tanıttığı toplantıda Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı’nın düzenleyeceği “Marmara Denizi’ndeki Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştayın önemine değindi. Bozoğlu, şöyle konuştu:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Ayaz, bugünlerde deniz suyu yüzeyinde azalan müsilajın suyun altından Ege’ye aktığına dikkat çekerken. balıkçılar salyadan dolayı denize açılamamaktan şikayetçi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Ayaz, bugünlerde deniz suyu yüzeyinde azalan müsilajın suyun altından Ege’ye aktığına dikkat çekerken. balıkçılar salyadan dolayı denize açılamamaktan şikayetçi.

Baran Bozoğlu
Baran Bozoğlu

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA KORUMALIYIZ

  • “Yıllardır var olan iklim krizinin yarattığı sonuçlar şu anda belirgin şekilde yaşanıyor. Marmara Denizi’nin sıcaklığının bu yıl normal şartlardan 2,5 santigrat derece daha yüksek seyretmesi salyaya neden oldu ve sıcaklıkla denizdeki tuz miktarı da arttı. Denizler kirli. Özellikle Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye’nin sahil şeridindeki kentlerden atık sular Karadeniz ve Marmara Denizi’ne dökülüyor. Sanayicilerimizin atık suları yeterince ileri teknolojilerle arıtılmadan Marmara Denizi’ne veriliyor. Atık su arıtma tesislerinin yaygınlaşması, ileri arıtma teknolojilerine yatırım yapılması, büyükşehir belediyelerinin mutlaka atık su arıtma tesislerini en iyi hale getirmesi ve sanayi kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. Bütüncül bir çevre yönetimi anlayışıyla denizlerimizi korumalıyız. İklim değişikliği, Marmara Denizi’nde bir baskı unsuru olarak ele alınmalı ve buna göre mücadele planı geliştirilmeli. Önlem alınmazsa, denizlerimizin sadece üzerinde büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız bir yapıya dönüşmesi kaçınılmaz.”

Deniz salyası için önemli araştırma: Ekonomiye kazandırılacak
FOTOĞRAF 8
Title
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, müsilajı deniz yüzeyinden temizlemeye devam ederken, bu durumu avantaja dönüştürmek için BTÜ yetkilileriyle toplantı düzenledi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, toplantıda, belediyelerin faaliyet alanlarına giren her konuda topluma faydalı olmak için hizmete hazır olduklarını belirtti.
Title
Karademir, son dönemde konuşulan müsilajın doğa afeti olduğunu, sebeplerini ortadan kaldırmanın yanı sıra mevcut duruma da müdahale etmek gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: <br> <br> Müsilaj tarımda, hayvan yeminde ve bazı kimyasalların elde edilmesinde ham madde olarak dünyada kullanılıyor. BTÜ bünyesinde Prof. Dr. Mete Yılmaz da bu konuda önemli çalışmalar başlattı. Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü temizleme çalışmasında elde edilen müsilajı ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Müsilaj bir taraftan önemli bir problem gibi görünürken, çiftçinin ürünlerine bereket veren bir gübreye dönüşebilir. Büyükşehir Belediyesinin çalışmış olduğu alanlara destek vermek, yeşil Bursa'nın daha yaşanabilir olması için BTÜ olarak her zaman hazırız.
Title
İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik <br> <br> BTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz da mikroorganizmaların oluşturduğu müsilaj yapısının uzun yıllardır laboratuvarda çalışılan ve nasıl kullanılacağı araştırılan bir madde olduğunu ifade etti. <br> <br> Yılmaz, söz konusu mikroorganizmaların antiviral ve antibakteriyel özelliklerinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: Toprağın özelliklerini iyileştiriyorlar. Tarımdaki verimi artırıyor. Diğer taraftan yıllardır laboratuvarda üretmeye çalıştığımız madde, Marmara'da kendiliğinden doğal olarak tonlarca ürüyor. Bu çevre felaketi olabilir. Sudaki canlılara zarar veriyor. Ama bunu bir şekilde toplarsak ve o içindeki değerli maddeyi ayrıştırabilirsek biyoteknolojiye, tarıma ve başka alanlara kazandırabiliriz...
Title
Mudanya kıyılarına ilk geldiğinde biz örneklerimizi topladık. Laboratuvarda öğrenciler bunların karakterizasyonlarına başladı. İçindeki hücrelerin salgıladığı değerli polisakkarit yapısındaki maddeyi diğer maddelerden ayrıştırdılar. Bunların hangi yapılardan oluştuğu, hangi alanlarda değerlendirilebileceği araştırıldı. İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik. Toprağın özelliklerini iyileştirecek mi? Tarımsal üretimi artırabilecek mi? Biz bunları gübre olarak kullanabilir miyiz? Bunları tarımsal zararlara karşı önleyici madde olarak kullanabilir miyiz? Araştırmalara başladık.
Title
TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için öğrencileri şimdiden bu konudaki projeye dahil ettiklerini aktaran Yılmaz, gelecek yıl deniz salyasından elde edilen ürünü sunacaklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bilimsel ve teknik ihtiyaçlar çerçevesinde, araştırma-geliştirme projelerinde BTÜ ile yakın bir iş birliği halinde olduklarını bildirdi.
Title
Akhan, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyasının tüm bölgeyi etkilediğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ile BTÜ arasında birçok alanda ortam çalışmalar yürütülüyor. Birçok proje hazırlandı. Önümüzdeki günlerde güzel duyurularımız olacak. Katkılarından ötürü BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'e ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve bunun gibi doğa olaylarının çıkardığı sorunları çözme konusunda bir irade ortaya koyuyoruz. ifadelerini kullandı.
Title
Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Title
Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Deniz salyası için önemli araştırma: Ekonomiye kazandırılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Marmara Denizi kıyılarında son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilajın (deniz salyası) ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

'Bilim-2' deniz salyalarını takip için Marmara Denizi'nde: Veriler çalıştayda sunulacak
GÜNDEM
'Bilim-2' deniz salyalarını takip için Marmara Denizi'nde: Veriler çalıştayda sunulacak
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

İsmi adaylık için geçenlerin sayısı artıyor.
Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı

Belediyeler atık suyu
daha iyi arıtmalı

​Marmara Denizi'ni nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı.
Ruslar doları siliyor

Ruslar doları siliyor

​Rusya ticarette dolar kullanımına son vermek için adım atıyor.
Libya modeline ilk adım

Libya modeline ilk adım

​MGK bildirisiyle İsrail'e net mesajlar veren Ankara, önemli bir adım attı.

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.
VLP aşıda gönüllü kuyruğu

VLP aşıda gönüllü kuyruğu

Faz-2 çalışmaları için 4 binden fazla kişi gönüllü oldu.

Aşiretlerden PKK’ya rest

Aşiretlerden PKK’ya rest

​Münbiç'te gençlerin zorla silah altına alınması protesto ediliyor.
Meclis içi darbe <br>ve suikast tehdidi

Meclis içi darbe
ve suikast tehdidi

​Netanyahu koltuğunu korumak için düğmeye bastı.
Diplomatik harekat başlıyor

Diplomatik harekat başlıyor

​Terörle mücadelede ikinci kuşak.
Vergi borcuna<br>18 taksitte yapılandırma

Vergi borcuna
18 taksitte yapılandırma

​Milyonlarca vatandaşın beklediği borç yapılandırmada müjdeli haber geldi.
İbadetsiz İslâm olmaz

İbadetsiz İslâm olmaz

​Namazı terk eden toplum çürür.
Karadeniz gazı için ilk temel

Karadeniz gazı için ilk temel

​Filyos'a 780 milyon liralık doğal gaz işletme tesisi.
Halı sahada test ettiler

Halı sahada test ettiler

​Ankesörlü telefon kartları ele verdi.
Kayıp bir buçuk <br>yılda tamamlanacak

Kayıp bir buçuk
yılda tamamlanacak

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.
Haysiyetsizce bir iftira

Haysiyetsizce bir iftira

TBMM Başkanı ​Şentop'tan CHP liderine çok sert yanıt.
Bekle bizi İtalya

Bekle bizi İtalya

​A Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'na kazanarak gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.