Belediyeler atık suyu daha iyi arıtmalı: Marmara Denizi’ni nefessiz bırakan deniz salyaları endişeye yol açtı
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, hızlı önlem alınmazsa Marmara’nın üzerinde sadece büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız yapıya dönüşebileceğini söyledi. Bozoğlu, “Büyükşehir belediyelerinin mutlaka atık su arıtma tesislerini iyi hale getirmesi ve sanayi kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekiyor” dedi.
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, önlem alınmazsa Marmara Denizi’nin üzerinde sadece büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız bir yapıya dönüşebileceği konusunda uyardı. Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyalarıyla (müsilaj) ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bugün ve yarın düzenlenecek çalıştayın ardından pazar günü ‘Acil Eylem Planı’ kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan, uzmanlar bir an önce harekete geçilmesi için uyardı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, dernek olarak hazırladıkları “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” raporunu tanıttığı toplantıda Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı’nın düzenleyeceği “Marmara Denizi’ndeki Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştayın önemine değindi. Bozoğlu, şöyle konuştu:
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BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA KORUMALIYIZ
“Yıllardır var olan iklim krizinin yarattığı sonuçlar şu anda belirgin şekilde yaşanıyor. Marmara Denizi’nin sıcaklığının bu yıl normal şartlardan 2,5 santigrat derece daha yüksek seyretmesi salyaya neden oldu ve sıcaklıkla denizdeki tuz miktarı da arttı. Denizler kirli. Özellikle Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Türkiye’nin sahil şeridindeki kentlerden atık sular Karadeniz ve Marmara Denizi’ne dökülüyor. Sanayicilerimizin atık suları yeterince ileri teknolojilerle arıtılmadan Marmara Denizi’ne veriliyor. Atık su arıtma tesislerinin yaygınlaşması, ileri arıtma teknolojilerine yatırım yapılması, büyükşehir belediyelerinin mutlaka atık su arıtma tesislerini en iyi hale getirmesi ve sanayi kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. Bütüncül bir çevre yönetimi anlayışıyla denizlerimizi korumalıyız. İklim değişikliği, Marmara Denizi’nde bir baskı unsuru olarak ele alınmalı ve buna göre mücadele planı geliştirilmeli. Önlem alınmazsa, denizlerimizin sadece üzerinde büyük tonajlı gemilerin dolaştığı cansız bir yapıya dönüşmesi kaçınılmaz.”