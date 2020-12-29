Gündem Berberde saçının taranmasını beğenmedi 2 kişiyi bıçakladı
KOCAELİ

Berberde saçının taranmasını beğenmedi: 2 kişiyi bıçakladı

Berberde saçının taranmasını beğenmedi: 2 kişiyi bıçakladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, tıraş olduğu berberde taranan saçını beğenmeyince kalfa Oğuzhan Çiftçi ile kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu’yu bıçaklayarak yaralayan kimliği belirsiz saldırganın kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Kocaeli'de iki kişiyi bıçaklayan vatandaşın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Kocaeli'de iki kişiyi bıçaklayan vatandaşın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'de iddiaya göre tıraş olan kimliği belirsiz kişi, saçının taranma şeklini beğenmedi. Küfürler edip, bağırmaya başlayan saldırgan saçını tarayan kalfa Oğuzhan Çiftçi'yi bıçakladı. Kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu’yu da bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Çiftçi ve Mutlu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Berber Hakan Kartı, saldırganın bir süredir tıraş olmak için kendisine geldiğini anlatarak, “Her zamanki gibi saç, sakal tıraşını ben yaptım. Saçını oğlum taradı. Oğluma, 'Beğenmedim. Bilmiyorsan bu işi yapma’ dedi. Ben de kalfayı çağırıp, saçı taramasını söyledim. ‘Sen de bilmiyorsun bu işi. Bırak lan’ diyerek, küfretti. Kalfayı, ‘Alttan al, esnafsın, sana yakışmaz’ diyerek, dışarı çıkarttım. Kalfa, karşı dükkanın sahibi Ramazan Mutlu’yu çağırmış. ‘Sen niye küfrettin’ diye sormuşlar. İtiş kakış çıkınca bıçağı çıkarıp bizim kalfa ile esnaf arkadaşımızı bıçaklamış” dedi.

YARALANAN ESNAFIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kartı, “Şu anda kalfamın durumu iyi. Bıçak hafiften sırtıyla bacağına değmiş. Dikiş atıp eve gönderdiler. Ramazan Mutlu ise 48 saat yoğun bakımda kalacak. Ameliyatı iyi geçti. İç kanama olabilir diye hastanede gözetim altında tutuyorlar. Şu anda durumu iyiye gidiyor” diye konuştu.

Hırsızlar kasayı delik deşik etti: 260 bin liralık vurgun yaptılar
GÜNDEM
Hırsızlar kasayı delik deşik etti: 260 bin liralık vurgun yaptılar

Beyoğlu'nda dehşet: Boğazından bıçaklayıp kaçtı
GÜNDEM
Beyoğlu'nda dehşet: Boğazından bıçaklayıp kaçtı

Yoğun bakım hemşiresinden duygulandıran sözler: Hastalarla birlikte ağladım
KORONAVİRÜS
Yoğun bakım hemşiresinden duygulandıran sözler: Hastalarla birlikte ağladım
Abone Ol Google News
Yılın hekimine acı veda

Yılın hekimine acı veda

Cenazede gözyaşları sel oldu...
AYMden Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.
Mutabakat sağlandı

Türkiye ve Rusya ortak aşı geliştirmek için anlaştı.

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Tüm risklere göğüs gerdi

Tüm risklere göğüs gerdi

​Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı.
Pes dedirten<br>görüntüler

Pes dedirten
görüntüler

​Vaka sayısı yüzde 60 düştü, insanlar sokaklara döküldü.
Doğalgazda kritik yıl

Doğalgazda kritik yıl

​Uzmanlar yüzde 40'lık indirimi işaret ediyor.

Beyoğlu'nda<br>korkunç olay

Beyoğlu'nda
korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Emlak ve MTV<br>tutarları belli oldu

Emlak ve MTV
tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.