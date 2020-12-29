Berberde saçının taranmasını beğenmedi: 2 kişiyi bıçakladı

Kocaeli'de iddiaya göre tıraş olan kimliği belirsiz kişi, saçının taranma şeklini beğenmedi. Küfürler edip, bağırmaya başlayan saldırgan saçını tarayan kalfa Oğuzhan Çiftçi'yi bıçakladı. Kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu’yu da bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Çiftçi ve Mutlu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Berber Hakan Kartı, saldırganın bir süredir tıraş olmak için kendisine geldiğini anlatarak, “Her zamanki gibi saç, sakal tıraşını ben yaptım. Saçını oğlum taradı. Oğluma, 'Beğenmedim. Bilmiyorsan bu işi yapma’ dedi. Ben de kalfayı çağırıp, saçı taramasını söyledim. ‘Sen de bilmiyorsun bu işi. Bırak lan’ diyerek, küfretti. Kalfayı, ‘Alttan al, esnafsın, sana yakışmaz’ diyerek, dışarı çıkarttım. Kalfa, karşı dükkanın sahibi Ramazan Mutlu’yu çağırmış. ‘Sen niye küfrettin’ diye sormuşlar. İtiş kakış çıkınca bıçağı çıkarıp bizim kalfa ile esnaf arkadaşımızı bıçaklamış” dedi.

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YARALANAN ESNAFIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kartı, “Şu anda kalfamın durumu iyi. Bıçak hafiften sırtıyla bacağına değmiş. Dikiş atıp eve gönderdiler. Ramazan Mutlu ise 48 saat yoğun bakımda kalacak. Ameliyatı iyi geçti. İç kanama olabilir diye hastanede gözetim altında tutuyorlar. Şu anda durumu iyiye gidiyor” diye konuştu.

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